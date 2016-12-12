Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
Розпорядженням міського голови затверджено склад організаційного комітету та заходи з підготовки громадських слухань. До складу оргкомітету увійшли фахівці та депутати міської ради, науковці, представники громадськості.
У ході підготовки громадських слухань 8 грудня о відбудеться презентація проекту бюджету громадській раді та представникам громадськості. 9 грудня проект бюджету пропонують обговорити керівникам депутатських фракцій міської ради.
З проектом міського бюджету на 2017 рік та пояснюючою запискою до нього можна ознайомитися на сайті міської ради за посиланням: http://chernivtsy.eu/portal/skladannya-miskogo-byudzhetu-mista-chernivtsiv-na-2016-rik
До 8 грудня буде представлено наглядну графічну презентацію проекту бюджету.