Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

Громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету відбудуться 12 грудня о 18.00 в міському Палаці культури (Театральна площа, 5). Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук. Про це інформує прес- служба Чернівецької міської ради.
Розпорядженням міського голови затверджено склад організаційного комітету та заходи з підготовки громадських слухань. До складу оргкомітету увійшли фахівці та депутати міської ради, науковці, представники громадськості.
У ході підготовки громадських слухань 8 грудня о відбудеться презентація проекту бюджету громадській раді та представникам громадськості. 9 грудня проект бюджету пропонують обговорити керівникам депутатських фракцій міської ради.
З проектом міського бюджету на 2017 рік та пояснюючою запискою до нього можна ознайомитися на сайті міської ради за посиланням: http://chernivtsy.eu/portal/skladannya-miskogo-byudzhetu-mista-chernivtsiv-na-2016-rik
До 8 грудня буде представлено наглядну графічну презентацію проекту бюджету.
До участі у громадських слуханнях запрошуються народні депутати та депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, фахівці з питань державних фінансів, експерти, представники трудових колективів та громадськості,засобів масової інформації, чернівчани.
Для реєстрації учаснику громадських слухань необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні громадяни, які зареєстровані у межах міста Чернівці.
Чернівчан закликають не бути байдужими та долучитися до обговорення, формування основного бюджетного документу міста, за яким громада буде жити і працювати у 2017 році.
Усі пропозиції, підтримані учасниками громадських слухань, виносяться на розгляд міської ради під час затвердження міського бюджету.