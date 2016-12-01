Хабарника з Чернівців - до суду

Завершено досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди посадовцем Чернівецької міської ради
Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора одного з департаментів Чернівецької міської ради за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).
Нагадаємо, 23.08.2016 працівники обласної прокуратури спільно з співробітниками УСБУ та поліції, задокументували факт отримання вказаним посадовцем 5 тис. грн. неправомірної вигоди від приватного підприємця за вирішення питання про укладення договору на виконання будівельних робіт.Прес-служба прокуратури Чернівецької області