У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»

Голосом старої системи служать різні політичні сили. Зокрема, окремі депутати фракції «Опозиційного блоку» Чернівецької обласної ради. Тільки замість тарифної теми, на відміну від всеукраїнського рівня, на Буковині «шатуни» Дмитро Павел і Олександр Болтунов обрали ще один привід для розхитування ситуації. А що, крім тарифів, прямо стосується більшості мешканців будь-якого регіону? Правильно, медична галузь! Не випадково під приціл політичних провокаторів з глибокого регіонального підпілля, які швидко перефарбувалися у кольори інших політичних сил, потрапили найбільш реформаторськи налаштовані депутати Чернівецької обласної ради. Остання спроба «шатунів» Дмитра Павела і Олександра Болтунова під час позачергової сесії обласної ради вкотре дискредитувати керівництво медичної комісії, яка з тріском провалилася, яскраве тому підтвердження.
Атака на керівників Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей – не випадкова. Адже це чи не єдині представники депутатського корпусу, які очолили комісію за наполяганням громадян. Для «шатунів», які звикли вирішувати кадрові питання кулуарно, грубо нехтуючи думкою людей, така ситуація – справжній виклик. До того ж від успіху роботи медичної комісії залежать позитивні зміни у галузі охорони здоров’я. Натомість для шатунів-реваншистів з «ОпоБлоку» будь-який успіх реформаторів неприпустимий. Це якраз той випадок, коли чим гірше країні й територіальній громаді, тим краще для їхніх політичних цілей. Тому депутати–медичні реформатори Ігор Малишевський, Ольга Кобевко, стають об’єктом необґрунтованої критики і навіть провокацій з боку старої системи, яка пручається з останніх сил і опирається пропонованим молодими лікарями-професіоналами якісним змінам.
- Ми свідомі того, що атака здійснюється не стільки проти керівництва медичної комісії особисто, як проти нових методів і стилю нашої роботи. Відкритості, демократичності, публічності, прозорості роботи комісії. Тих принципів і підходів до реформування медичної галузі, які ми сповідуємо, – каже голова постійної комісії Ігор Малишевський. – Це свідома атака не проти конкретних людей, це скоординований виступ проти наведення порядку у медичній галузі, проти прозорих кадрових конкурсів в галузі, допомоги воїнам-АТОВцям, проти громадського контролю за фінансовими потоками в лікувальних закладах тощо. Фактично це виступ за збереження корупції, підкилимних, кулуарних призначень, за консервацію влади кланів, які десятиріччями паразитували на медичній галузі і довели її до нинішнього катастрофічного стану. Словом, збереження усього того негативу, який нещодавно так образно розкритикувала в.о. міністра охорони здоров’я пані Супрун.
Надуманість будь-яких закидів «шатунів» на адресу керівництва медичної комісії засвідчило рішення Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень. Розглянувши інспіроване противниками перетворень «звернення працівників медичної галузі», профільна комісія встановила відсутність порушення етичних норм у діяльності депутатів Ігоря Малишевського і Ольги Кобевко. Тобто було встановлено, що медична комісія завжди діяла строго в рамках закону й моралі.
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Натомість власне зізнання депутата Болтунова про те, що особисто йому не зрозуміла мета діяльності медичної комісії, до якої він, попри відсутність медичної освіти, добровільно увійшов, тільки підтверджує, що метою депутатів від «Опозиційно блоку» є дестабілізація роботи комісії. Бо тому, хто знає, що прийшов працювати, а не шкодити, тим більше відомо навіщо.
Засоби, які «шатуни» будуть використовувати для дискредитації медичної комісії, депутат Болтунов яскраво продемострував під час спровокованого конфлікту з працівниками ендокринологічного центру. З’ясовуючи особисті стосунки з лікарями закладу депутат від «Опозиційного Блоку» видавав себе за представника всієї комісії. Хоча під час конфлікту у ендокринному центрі Олександр Болтунов представляв тільки себе особисто і, можливо, свою політичну силу, але аж ніяк не всю медичну комісію. Очевидно, що метою подібної його поведінки, підвищення голосу на лікарів було кинути тінь на всю комісію. Такі брудні методи «шатунів» вже отримали негативну оцінку Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень. На своєму засіданні етична комісія зробила офіційне зауваження нинішньому критику керівництва медичної комісії депутату облради від «Опозиційного блоку» О.Болтунову за неетичну поведінку. (Див. додаток)
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Всупереч шаленому спротиву старої системи та їхніх шатунів-провокаторів медична комісія не збирається зупинятися на досягнутому. Вона вкотре засвідчує відкритість і неупередженість у питаннях, які стосуються захисту прав і інтересів працівників медичної галузі. «Ми виступаємо за розвиток медичної галузі, проти чиновницького свавілля, яке гальмує позитивні перетворення в системі охорони здоров’я», - наголошують її керівники. Петро МУДРИЙ