У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»

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Новини
11:03
05 грудня

У грудні по ЄСВ звітуємо за оновленими деклараціями

11:02
05 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:00
05 грудня

Платники податків мають право

10:33
05 грудня

Контрабандні цигарки до Румунії везуть вже у гречці та каві

10:11
05 грудня

Чернівчан закликають долучитися до обговорення проекту міського бюджету на 2017 рік

14:19
02 грудня

Щоб подати декларацію на знижку залишається менше місяця

14:19
02 грудня

Вакцинація працівника не оподатковується

14:18
02 грудня

У неприбутківців для перереєстрації залишилось менше місяця

12:05
02 грудня

Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

11:59
02 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:58
02 грудня

Левову частку екоподатку в Чернівцях сплачують за забруднення повітря

11:53
02 грудня

Фінансування виплати пенсій у Чернівецькій області розпочато

11:19
02 грудня

Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

16:00
01 грудня

Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

15:23
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

12:43
01 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
5 грудня о 12.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№301) відбудуться урочистості з нагоди Дня волонтера.
6 грудня о 10:00
в приміщені Будинку офіцерів Збройних Сил України, за адресою : Театральна площа 6, відбудуться урочисті збори до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України.
7 грудня о 10.00
відбудеться продовження 18 сесії Чернівецької міської ради VII скликання .
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 15.00
в палаці «Академічний» (вул. Шіллера, 11) відбудеться ярмарок професій «Робота для молоді».
Ярмарок професій здійснюватиметься у форматі презентацій компаній – потенційних роботодавців у різних сферах діяльності Чернівецької області.
Метою проведення ярмарки є сприяння працевлаштуванню молоді та налагодження діалогу між роботодавцями та студентами.
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»

Сьогодні, 09:36 / Коментарів: 0
У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»Голосом старої системи служать різні політичні сили. Зокрема, окремі депутати фракції «Опозиційного блоку» Чернівецької обласної ради. Тільки замість тарифної теми, на відміну від всеукраїнського рівня, на Буковині «шатуни» Дмитро Павел і Олександр Болтунов обрали ще один привід для розхитування ситуації. А що, крім тарифів, прямо стосується більшості мешканців будь-якого регіону? Правильно, медична галузь! Не випадково під приціл політичних провокаторів з глибокого регіонального підпілля, які швидко перефарбувалися у кольори інших політичних сил, потрапили найбільш реформаторськи налаштовані депутати Чернівецької обласної ради. Остання спроба «шатунів» Дмитра Павела і Олександра Болтунова під час позачергової сесії обласної ради вкотре дискредитувати керівництво медичної комісії, яка з тріском провалилася, яскраве тому підтвердження.

Атака на керівників Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей – не випадкова. Адже це чи не єдині представники депутатського корпусу, які очолили комісію за наполяганням громадян. Для «шатунів», які звикли вирішувати кадрові питання кулуарно, грубо нехтуючи думкою людей, така ситуація – справжній виклик. До того ж від успіху роботи медичної комісії залежать позитивні зміни у галузі охорони здоров’я. Натомість для шатунів-реваншистів з «ОпоБлоку» будь-який успіх реформаторів неприпустимий. Це якраз той випадок, коли чим гірше країні й територіальній громаді, тим краще для їхніх політичних цілей. Тому депутати–медичні реформатори Ігор Малишевський, Ольга Кобевко, стають об’єктом необґрунтованої критики і навіть провокацій з боку старої системи, яка пручається з останніх сил і опирається пропонованим молодими лікарями-професіоналами якісним змінам.

- Ми свідомі того, що атака здійснюється не стільки проти керівництва медичної комісії особисто, як проти нових методів і стилю нашої роботи. Відкритості, демократичності, публічності, прозорості роботи комісії. Тих принципів і підходів до реформування медичної галузі, які ми сповідуємо, – каже голова постійної комісії Ігор Малишевський. – Це свідома атака не проти конкретних людей, це скоординований виступ проти наведення порядку у медичній галузі, проти прозорих кадрових конкурсів в галузі, допомоги воїнам-АТОВцям, проти громадського контролю за фінансовими потоками в лікувальних закладах тощо. Фактично це виступ за збереження корупції, підкилимних, кулуарних призначень, за консервацію влади кланів, які десятиріччями паразитували на медичній галузі і довели її до нинішнього катастрофічного стану. Словом, збереження усього того негативу, який нещодавно так образно розкритикувала в.о. міністра охорони здоров’я пані Супрун.

Надуманість будь-яких закидів «шатунів» на адресу керівництва медичної комісії засвідчило рішення Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень. Розглянувши інспіроване противниками перетворень «звернення працівників медичної галузі», профільна комісія встановила відсутність порушення етичних норм у діяльності депутатів Ігоря Малишевського і Ольги Кобевко. Тобто було встановлено, що медична комісія завжди діяла строго в рамках закону й моралі.

Малишевського і Кобевко очорнюють, щоб захистити власні теплі крісла?

Натомість власне зізнання депутата Болтунова про те, що особисто йому не зрозуміла мета діяльності медичної комісії, до якої він, попри відсутність медичної освіти, добровільно увійшов, тільки підтверджує, що метою депутатів від «Опозиційно блоку» є дестабілізація роботи комісії. Бо тому, хто знає, що прийшов працювати, а не шкодити, тим більше відомо навіщо.

Засоби, які «шатуни» будуть використовувати для дискредитації медичної комісії, депутат Болтунов яскраво продемострував під час спровокованого конфлікту з працівниками ендокринологічного центру. З’ясовуючи особисті стосунки з лікарями закладу депутат від «Опозиційного Блоку» видавав себе за представника всієї комісії. Хоча під час конфлікту у ендокринному центрі Олександр Болтунов представляв тільки себе особисто і, можливо, свою політичну силу, але аж ніяк не всю медичну комісію. Очевидно, що метою подібної його поведінки, підвищення голосу на лікарів було кинути тінь на всю комісію. Такі брудні методи «шатунів» вже отримали негативну оцінку Постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень. На своєму засіданні етична комісія зробила офіційне зауваження нинішньому критику керівництва медичної комісії депутату облради від «Опозиційного блоку» О.Болтунову за неетичну поведінку. (Див. додаток)

Лікарі ендокринного центру поскаржилися Івану Мунтяну і Ігорю Малишевському на провокацію депутата від Опозиційного блоку

Всупереч шаленому спротиву старої системи та їхніх шатунів-провокаторів медична комісія не збирається зупинятися на досягнутому. Вона вкотре засвідчує відкритість і неупередженість у питаннях, які стосуються захисту прав і інтересів працівників медичної галузі. «Ми виступаємо за розвиток медичної галузі, проти чиновницького свавілля, яке гальмує позитивні перетворення в системі охорони здоров’я», - наголошують її керівники.

Петро МУДРИЙ

У Чернівецькій обласній раді активізувалися «шатуни»
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