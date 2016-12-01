В чернівецьких школах продовжено карантин

За результатами моніторингу захворюваності учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців від 02.12.2016 більше 20% хворих дітей на гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВЗ) спостерігається у 32–х навчальних закладах.
З метою попередження подальшого поширення захворюваності на ГРВІ, в тому числі на грип, локалізації епідемічного процесу та забезпечення стабільної епідемічної ситуації тимчасово призупинено навчально-виховний процес в загальноосвітніх навчальних закладах міста з 05.12.2016р. по 07.12.2016р.
Начальнику управління освіти Чернівецької міської ради Мартинюку С.В. доручено забезпечити контроль проведення санітарно-гігієнічних , протиепідемічних, дезиінфекційних заходів в усіх закладах освіти. Забезпечити проведення санітарно-роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків, персоналу з питань попередження зараження ГРВІ, в тому числі грипом.
Можливе призупинення навчально-виховного процесу в окремих дошкільних навчальних закладах за відсутності 20% від загальної кількості вихованців з причини захворювання на грип та ГРВІ. В таких закладах працюватимуть різновікові чергові групи, в які прийматимуться виключно здорові діти.
Начальнику міського управління охорони здоров’я Незборецькому І.В. доручено здійснювати санітарно –освітню роз’яснювальну роботу серед населення щодо заходів індивідуальної та колективної профілактики, ГРВІ, в тому числі грипу, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою в разі появи ознак захворювання.
Начальнику управлінняДержпродспоживспілки у м. ЧернівцяхЛазарєву С.Ю. доручено забезпечити проведення щоденного моніторингу захворюваності на ГРВІ, в тому числі грипу, в усіх навчально–виховних закладах міста.
Відповідне розпорядження підписавЧернівецький міський голова Олексій Каспрук.