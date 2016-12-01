Ми не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців, і не партії.Особливо, депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так як їм треба, а не громаді, Україні, партії.Керівник депутатської фракції «Самопомочі» у Верховній раді Олег Березок таких «колег» називає кріпаками. Аби «розкріпачити» депутатів на Буковині проводиться службове розслідування. З цією метою в область приїхав Березюк.– Ми проводимо серйозне службове розслідування, яке почалося після того, як отримали багато інформації, що голосування наших депутатів не відображає інтересів міста та області, а відображає інтереси окремих кооперативних олігархічних груп, – сказав Олег Березюк. – Це серйозне звинувачення. Тому наслідком цього розслідування буде висновок, який матиме свої наслідки.Тавтологія слова «наслідки» повинна насторожити всіх депутатів від «Самопомочі». Особливо Чернівецької міської ради. Там вони вже відкрито підтримують партію «Рідне місто» і цього не соромляться. Наслідком стане розпуск фракції або заміна депутатів. Хоча обласна фракція може нічим не поступитися міській, про висновки щодо неї так категорично не висловлювався Березюк.А даремно. Бо ВО «Батьківщина» руками і коштами їхнього лідера Івана Мунтяна контролює мінімум 3 з 5 депутатів «Самопомочі».А виходячи з того, що куратора Цуркана Мунтян прилаштував на посаду в облраді, він його не випускає з-під особистого впливу і контролю. Прикладом цього стало те, що «Самопоміч», яка має авторитет і повагу серед виборців у Вижницькому, Сторожинецькому та інших районах області зараз на виборах до об’єднаних громад виставляє менше половини кандидатів на окрузі. Скидається на те, що окремі депутати, керівники «Самопомочі» увійшли там у змову з «Батьківщиною» аби віддати їм потенційно свої голоси. Ще один нюанс, який не помітить людина, котра віддалена від місцевої політичної тусовки. В облраді є колегія. До неї входять голови комісії і фракцій. Кожна фракція має таких членів колегії, як мінімум два. А то й три та більше.Тільки «Самопоміч» представлена одним Іваном Гешком, котрий є головою комісії і керівником фракції. І не хоче поступитися жодною посадою. Чи може Іванові Мунтянові так вигідно аби ті, хто його справедливо критикують не входили до колегії?Таким чином Іван Гешко підігрує Мунтянові та «Батьківщині».фото прес-служби "Самопоміч"Олег Березок не погоджується з такою позицією партії на Буковині. Тому говорить про відкликання депутатів.– Законодавство передбачає процедуру відкликання з органів місцевої ради депутатів. Це непросто. Бо зачіпає гідність людей. Але сподіваємося, що місцевий партійний осередок у Чернівцях і області буде мати достатньо духу. Для того, щоб витягнути цих людей, які можливо, потрапили у халепу, бо людина в нашій партії є центром, заради людини все робиться. А людина слабка…Про результати, висновки розслідування і справи «Самопомочі» на Буковині читайте на сторінках газети «Час».