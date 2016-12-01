У Чернівцях пропонують пустити автобуси по маршруту тролейбуса № 2

Чернівчани пропонують від "Гравітона" до центру пустити маршрутки по напрямку руху тролейбуса №2 на вул.Руський. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Чернівецької міської ради.
Зокрема автор петиції Головченко Інна Володимирівна пропонує: "З метою вирішення щоденного транспортного коллапсу по направленню Гравітон-Центр, який, наразі обслуговується виключно троллейбусами, кількість, якість та пасажировмісткість яких вже давно не задовільняють потреб жителей района Гравітон, пропонуємо пустити комерційні маршрутки по маршруту 2 троллейбуса.
Ситуація погіршується у звязку зі збільшенням населення району (багато новобудов), відкриттям нового автовокзалу та запущенням підприємств в нашому районі. Якщо розвивається інфраструктура, то мусить розвиватись і транспортна мережа. Зараз доїхати в центр зранку неможливо . Вимагаємо ввести новий маршрутний напрямок по вул. Руський до центру міста. При неможливості зробити це коштами міста, долучити до вирішення питання забудовників, підприємства роботодавців-орендарів на заводі Гравітон та власників Автовокзалу. Бізнес має бути відповідальним!"
Підтримати петицію можна тут