Вакцинація працівника не оподатковується

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з доходу працівника у вигляді оплаченої вакцинації податок на доходи не утримується.
Відповідно до пп.165.1.19 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на медобслуговування платника податку за кошт його роботодавця за наявності підтвердних документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медстрахування. До такої допомоги належать, зокрема, але не виключно, витрати роботодавця на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемії. Через те що немає податку на доходи, не буде й утримання військового збору (пп.1.7 п.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). На вартість щеплення нараховувати єдиний внесок також не потрібно, адже такі витрати роботодавця не належать до фонду оплати праці.