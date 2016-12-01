Троє буковинців госпіталізовано з обмороженням

Протягом останніх двох діб до лікувальних закладів області було госпіталізовано 3 жителів краю із діагнозами обмороження та переохолодження. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Так, 30 листопада до травматологічного відділення Новоселицької лікарні із загальним переохолодженням було госпіталізовано 32-річного жителя с. Ванчиківці. 1 грудня в приймальне відділення Путильської лікарні доправлено жителя с. Шепіт, 1966 року народження, який отримав обмороження рук та ступнів ніг ІІ ступеня, а в реанімаційне відділення Хотинської ЦРЛ госпіталізовано 75-річного жителя с. Ярівка з діагнозом загальне переохолодження організму.
У зв’язку з цим Управління ДСНС України у Чернівецькій області наголошує громадянам на важливості дотримання простих правил, які допоможуть запобігти небажаним переохолодженням в зимовий період.По-перше,
завжди одягайтеся тепло і відповідно до погоди. Верхній одяг краще носити непромокаючий, а вбрання слід підбирати так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Не взувайте тісного взуття – якщо під час руху нога у черевику постійно буде в одному положенні, це призведе до оніміння стопи і обмороження. Перед виходом на вулицю у прохолодну погоду завжди одягайте рукавиці. Обвітрення шкіри рук, блідність та поява, так званої, «гусячої шкіри» – це також перші ознаки переохолодження.
Якщо під час перебування на відкритому повітрі
Ви відчуваєте озноб, негайно зайдіть до теплого приміщення – магазину, кафе, під’їзду – щоб зігрітися та відразу оглянути місця можливого обмороження. Якщо у Вас зламалася машина на значній відстані від населеного пункту або в незнайомій місцевості, краще залишатися в ній та викликати допомогу по телефону або чекати іншого автомобіля. Не вживайте алкогольних напоїв
для того, щоб зігрітися. Алкогольне сп’яніння створює лише ілюзію тепла: людині стає комфортно, відчуття прохолоди на певний час зникає, але у той самий момент алкоголь сприяє високій втраті тепла і переохолодження наступає ще швидше. Пам’ятайте,
що будь-якій cитуації легше запобігти, аніж пізніше її ліквідувати, тому одягайтеся правильно і дотримуйтесь зазначених порад, щоб не допустити переохолодження та зберегти власне здоров’я.