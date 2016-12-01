Рівень оплати за комуналку у Чернівецькій області складає 58%

У січні–жовтні п.р. населенню області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії) 977,2 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 566,8 млн.грн. (у січні–жовтні 2015р. – 527,2 млн.грн.).
Рівень оплати у січні–жовтні п.р. становив 58,0% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
На кінець жовтня п.р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 43,1 млн.грн., утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 16,7 млн.грн, вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 0,02 млн.грн.
Крім того, у жовтні п.р. населенням сплачено за електроенергію 42,5 млн.грн. (у жовтні 2015р. – 29,2 млн.грн.). Заборгованість з оплати електроенергії на кінець жовтня п.р. становила 171,1 млн.грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у жовтні п.р. порівняно з жовтнем 2015р. збільшились в 2,0 раза і становили 1202,2 грн.