Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 184,0 тис. грн., це на 57,3 тис. грн., або майже на третину більше, ніж у минулому році - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Збільшення надходжень туристичного збору за незмінної ставки свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
На 01.12.2016 р. по місту Чернівці обліковується 38 платників туристичного збору (із них 10 – юридичних осіб та 28 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.
Сподіваємось, що Чернівці посядуть гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, а надходження туристичного збору лише зростатимуть.