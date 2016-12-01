КОНТРАФАКТНІ СИГАРЕТИ ВИЯВИЛИ У МЕШКАНЦЯ СЕЛЯТИНА

Правоохоронці на Буковині виявили 61 ящик з контрафактними сигаретами, які 41-річний буковинець зберігав у підсобних приміщеннях свого обійстя. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, сьогодні по обіді, перевіряючи оперативну інформацію, спільною міжвідомчою групою з числа прикордонників Чернівецького загону, представників Національної поліції, прокуратури та СБУ в Чернівецькій області, за попередньою згодою власника, було проведено огляд підсобних приміщень приватного помешкання в селі Селятин. В ході огляду було виявлено 61 ящик сигарет марок «Марбле» та «Ашіма» без марок акцизного збору. Скоріш за все, контрафактну продукцію планували переправити до сусідньої Румунії.
Тепер чоловіку за дане правопорушення доведеться відповідати згідно чинного Кримінального кодексу. А вся виявлена продукція була вилучена та передана представникам ДФС у Чернівецькій області.