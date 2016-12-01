Буковинець наскладав у своєму обійсті неподалік кордону 60 ящиків сигарет

Велику партію контрафактних сигарет, які 41-річний буковинець зберігав у підсобних приміщеннях свого обійстя, виявили правоохоронці на Буковині.
Так, учора після обіду, перевіряючи оперативну інформацію, спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників Чернівецького загону, представників Національної поліції, прокуратури та СБУ в Чернівецькій області, за згодою власника, було проведено огляд підсобних приміщень приватного помешкання в населеному пункті Селятин.
У ході огляду було виявлено 60 ящиків сигарет марок «Марбле» та «Ашіма» без марок акцизного збору. Йморівно, контрафактну продукцію планували переправити до сусідньої Румунії.
За дане правопорушення жителю Буковини доведеться відповідати згідно з чинним законодавством, а вся виявлена продукція вилучена та передана представникам ДФС у Чернівецькій області, -повідомляє ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗМІ
АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ