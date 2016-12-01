Поліція Буковини впіймала розбійника з битою у Новоселиці

В місті Новоселиця молодик битою пошкодив автомобіль, наніс тілесні ушкодження пасажиру після чого втік.
30 листопада близько першої години ночі до Новоселицької поліції за допомогою звернувся 24-річний житель районного центру, який повідомив, що невідомий юнак биткою безпричинно пошкодив його автомобіль "Нісан Санні" та наніс незначні тілесні ушкодження 20-річній пасажирці, після чого втік.
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Працівники Новоселицького відділення поліції негайно прибули на місце пригоди. У ході проведених відповідних оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний житель району.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Сектор комунікації поліції
в Чернівецькій області