Де туристам не раді: рейтинг найнебезпечніших країн

Фахівці визначили найнебезпечніші країни для туристів у 2017 році.
Найбільш несприятливими для подорожей фахівці з компанії International SOS і Control Risks назвали Сомалі, Сирію, Афганістан, Лівію, Центрально-Африканську Республіку, Південний Судан та Ємен, передає Korrespondent.net.
Фахівці також не рекомендують їхати у Чад, Пакистан, Демократичну Республіку Конго та Лівійську пустелю в Сахарі – рівень небезпеки там теж досить великий.
Україна, як і більшість пострадянських країн, позначена як країна із середнім рівнем загрози. Поряд з нею в списку стоять Росія, Казахстан, Білорусь, Індія, Саудівська Аравія та Бразилія.
Найбільш безпечними країнами експерти назвали Францію, Іспанію, Італію, Польщу, Канаду і США.
Фахівці брали до уваги такі критерії, як кількість катаклізмів, ефективність роботи силовиків і екстрених служб та надійність транспортної інфраструктури.