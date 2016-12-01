Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

Більше 20 добровольців прийшли на сесію і просили депутатів надати їм слово для звернення про визнання учасниками бойових дій.
Депутат від «Самопомочі» Ольга Кобевко передала слово воїнам-героям, які захистили Україну на Донбасі. Представники добровольців зачитали звернення про визнання їх учасниками бойових дій. І депутати за них проголосували.
Після цього взяв слово агресивний регіонал в області Дмитро Павел. Як з’ясувалося згодом, він разом з регіональним підгіллям, яке діє при ОКЛ і очолюване колишнім депутатом від ПР Ушаковим, підготували провокацію для добровольців та депутатської комісії, яка піклується соцзахистом учасників АТО і їхніх сімей. Цей депутат Павел передав слово медику Василову, котрий зачитав звернення про те, що лікарі області вимагають розпустити комісію облради і переобрати її керівництво. У цьому зверненні зведено наклеп на депутатів-медиків.
Тоді Ольга Кобевко звернулася до представника прокуратури з проханням відкрити кримінальну справу за наклеп регіональних недобитків в області. Почувши, що «пахне смаженим», Василов і кілька його та Ушакова приблуд, швидко покинули сесійну залу.
Але це їх не врятує від гніву народного. Вони будуть відповідати перед законом і людьми не тільки за наклепи, а й за те, що підтримували і продовжують підтримувати злочинні партії комуністів та регіоналів. І шкодять Українській державі.
Регіональне зло буде покаране.