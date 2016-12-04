у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація фотоекспозиції Руслана Трача «МольфАRT. Шлях через мандали».
Виставка мистецьких композиційних фотографій в поєднанні з поезією. "Геометрія шляху" - така назва експозиції. Ці роботи – одна із форм реалізації проекту «МольфART», яка презентує метод самодіагностики за допомогою візуальних образів.
Проект був представлений на виставкових майданчиках Києва, Івано-Франківська, Косова. Зараз мандруюча експозиція працюватиме в Чернівцях.