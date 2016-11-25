Через бюрократизм чернівецьких чиновників підприємець несе збитки від власного приміщення

Чернівецькому міському голові

Каспруку Олексію Павловичу



«З технічного висновку приватного підприємця Антонюк А.А. по визначенню технічного стану конструкцій нежитлових приміщень по вулиці Руська, будинок №3 в місті Чернівці визнано технічний стан- незадовільний. Експлуатація елементів будинку можлива лише при умові проведення їх ремонту. Комісією в складі з працівників КЖРЕП №9 при обстеженні 11.11.2016р вище вказаних приміщень складено акт про те, що дані приміщення дійсно потребують укріплення. Мною, власником нежилого приміщення першого поверху, виготовлений робочий проект, який потребує проходження експертизи.



В проекті йдеться про укріплення арочних зводів в підвальному приміщенні та дверних прорізів першого поверху без змін їх форм та розмірів. Так, як я не являюсь власником підвального приміщення, філія ДП «Укрдежбудекспертиза» просить, щоб балансоутримувач КЖРЕП №9 подав заяву на експертизу підвальних приміщень. На моє звернення від 25.10.2016р. КЖРЕП №9 попросив, щоб я дописав в заяві «на підвальні приміщення не претендую і всі витрати беру на себе». Все це я написав. Те, що на підвальні приміщення не претендую і в майбутньому претендувати не буду, пишу вже п’ятий рік. Відповідь з КЖРЕП №9 отримав 21.11.2016р., цитую: «Вам, як одному із співвласників підвальних приміщень за адресою вул. Руська, 3, необхідно узгодити всі питання щодо їх ремонту з усіма співвласниками зазначених підвальних приміщень, та вирішувати проведення ремонтних робіт самостійно». Співвласники кажуть, ти роби, а ми подивимось і ніхто тобі ніяких грошей не заплатить, розписуватись теж ніде не будемо.



Те, що ремонт буду робити самостійно в спільних приміщеннях, я вже давно зрозумів і погодився, другого виходу в мене немає. В моїй власності приміщення стоїть закрите, руйнується і не приносить доходу вже п’ятий рік. В попереднього власника приміщення закрите з 2000 р. Будинок по вул. Руська, 3 є історико-архітектурною пам’яткою. В даний час робити ремонт без робочого проекту, який не можу подати на експертизу без згоди співвласників підвальних приміщень, не можу. В мене виникають питання, чому цей будинок на балансі КЖРЕП №9, а КЖРЕП №9 ні при чому, чому рангом вищий департамент ЖКГ ні при чому, чому співвласники не дають згоди, а я самостійно за свої кошти на свій страх і ризик буду укріплювати спільні приміщення і не дай бог щось станеться, десь появиться маленька тріщинка і, що тоді ?



В попередніх листах я неодноразово наголошував, що будинок в перед аварійному стані і може завалитись. Листів на ім’я міського голови, де в кожному бив на сполох про технічний стан вищевказаних приміщень пишу восьмий, два листи в юридичний відділ при міській раді з проханням надати суто юридичне роз’яснення, чи потрібна згода співвласників на проведення ремонтних робіт по укріпленню вищевказаних приміщень, якщо будинок валиться.



Отримував відповідь, з якою погодитись не міг. В першій відповіді було роз'яснено, що підвальні приміщення є спільною власністю, а технічний стан задовільний. Про власність ніяких заперечень, а про технічний стан категорично не згідний. В наступних відповідях повторювали першу, але про технічний стан - жодного слова. В одній відповіді зіслались на першу і надали відповідь без виходу комісією на місце. Ще в одній відповіді звучало, що відповідь вже надавали, і щоб більше не подавав заяв, бо розглядати їх не будуть. Це той виконавець, який з виходом комісією на місце відмовився оглядати підвальні приміщення на предмет технічного стану. За весь час комісією підвальні приміщення обстежувались тільки один раз. Сім відповідей, де про технічний стан тільки одна, і та неправдива. Існує закон про звернення громадян в державні установи.



Якщо я пишу про технічний стан, а мені відповідають про (гарбузи), або роблять вигляд, що не почули, то це порушення моїх громадянських прав. Також порушуються мої права підприємця. В приміщення я вклав кошти, щоб відремонтувати його і мати з нього дохід, мені не дають такої можливості. Хочу зауважити, що кошти вклав в нашому місті. Виконавці, які надавали мені відповіді, мають нести відповідальність за свою роботу. Будинок двоповерховий, там живуть люди. У висновку ПП Антонюк А.А. сказано, що технічний стан будинку незадовільний. Комісією в складі з працівників КЖРЕП №9 складено акт, що приміщення дійсно потребують укріплення.



Питання, чому всі попередні комісії цього не бачили, чому вони залишаються на своїх посадах. В мене складається враження, що державні службовці упереджено страхуються. Хтось хоче допрацювати до пенсії, в когось малі діти, тож бояться втратити роботу. По сусідству проживають батьки Віталія Михайловича Михайлишина. З Віталієм Михайловичем неодноразово спілкувався, дослуховувався до його порад, але він каже, що втручатись в справи батьків діти не мають права. Михайлишина Марія Степанівна, власник квартири…, бачила робочий проект і ніяких заперечень не мала, побажала в добрий час і для початку вирішувати питання з сусідами наді мною. Мешканці квартир №№….сказали, що підписувати нічого не будуть. Раніше казали, що підпишуться тільки після квартири №... Раніше Марія Степанівна попереджувала, що подадуть мене до суду, бо їм холодно і фасад мого приміщення псує настрій. Не подають, бо нічого в суді сказати. Хіба, що битий не битого везе і тримай злодія, тому, що самі ж все роблять можливе і неможливе, щоб я не робив ремонт.



Так , я сторона потерпіла бо ті, що кричать і ті, що мовчать, крадуть в мене час. Мені самому радять звертатись до суду, але це абсурд, через суд добиватись права робити ремонт у власному приміщенні. Якщо звертатись до суду, то вимагати відшкодування за моральні та матеріальні втрати за те, що приміщення простоює і занепадає від посадовців, які мали б щось зробити, але нічого не роблять.



Прошу моє звернення взяти під особистий контроль. Простежити, щоб посадовці добросовісно виконували свої обов’язки. Підключити прокуратуру, щоб вияснити, чому будинок перебуває на балансі КЖРЕП №9, а КЖРЕП №9 і департамент ЖКГ «ні при чому», чи не існує тут корупційної схеми відмивання грошей. Нехай прокуратура вивчить переписку, де мені відповідали державні службовці ЖКГ, чи немає корупції і на кого ці службовці працюють: на всіх, чи обраних. Чи справедливо ці чиновники займають посади і за що отримують зарплату. Розібратись, хто і за які кошти повинен зробити в підвальних приміщеннях спільного користування капітальний ремонт по укріпленню несучих частин будинку, і хто несе відповідальність за технічний стан будинку.



Запитати в юриста КЖРЕП №9, чому вводить в оману співвласників, говорячи про реконструкцію, якщо в проекті йдеться про укріплення арочних зводів в підвальному приміщенні та дверних прорізів першого поверху без змін їх форм та розмірів. Запитати у начальника КЖРЕП №9, чому говорив неправду, що відправив мого листа стосовно проведення експертизи проекту в департамент ЖКГ. Чому не виконував наказів першого заступника ЖКГ, котрий йому два рази дзвонив і пояснював, що це прямі обов'язки КЖРЕП №9 дозволити провести експертизу, а згода співвласників не потрібна. Що будинок тільки виграє , якщо я за свої кошти виготовлю робочий проект, проведу експертизу цього проекту, виконаю ремонтні роботи по укріпленню вище вказаних приміщень згідно проекту.



Проконтролювати, щоб працівники КЖРЕП №9 з свого ж акта обстеження просвітили співвласників, що вище вказані приміщення дійсно потребують укріплення і, що буде, якщо цього не зробити.



Проконтролювати, щоб КЖРЕП №9 вивіз з підвального приміщення сміття, за яке чиновники вже відписались, що вивезли, а це неправда. Сміття в підвалі не на один трактор, що перешкоджає висиханню підвалу, вже утворились пліснява та грибок. Сміття, сирість продовжують поступати в підвал прямо з тротуару. В робочому проекті передбачено унеможливити потрапляння атмосферних опадів та сміття через віконні прорізи підвалу шляхом підвищення відмітки низу вікна, але цей проект має пройти експертизу.



Підвал має бути сухим, чистим, освітленим з доступом повітря. Чи дійсно потрібна згода співвласників? Чи потрібно, щоб проект проходив експертизу?, адже несучі стіни в проекті передбачено тільки укріплювати.



До заяви додаю копії:



1. Технічний висновок приватного підприємця Антонюк А.А. по визначенню технічного стану конструкцій нежитлових приміщень по вулиці Руська, будинок №3 в місті Чернівці з станом конструкцій в яких наявні ознаки руйнування відображено на фотографіях №№1-21 з вище вказаного висновку. 2. Акт обстеження від 11.11.2016р. вище вказаних приміщень комісією в складі з працівників КЖРЕП №9. 3. Відповідь КЖРЕП №9, що будинок №3 по вул. Руській знаходиться в них на балансі. 4. Заяву в КЖРЕП №9 по поводу експертизи від 25.10.2016р. 5. Відповідь з КЖРЕП №9 на заяву від 25.10.2016р.

25.11 2016 р.



Ярослав Рудиш»

Приватний підприємець з Чернівців Ярослав Рудиш впродовж 4 років не може використовувати придбане нежитлове приміщення по вул. Руській, 3 обласного центру. Бо воно, за словами власника, потребує ремонту. Щоб зробити ремонт, потрібно мати експертизу висновку технічного стану конструкцій нежитлових приміщень цього будинку. Висновок є, експертизу проводити фахівці відмовляються. Посилаються на те, що будинок перебуває на балансі КЖРЕП-9, тож потрібне клопотання від цього підприємства. А тамтешній керівник відмовляється від видачі клопотання, пояснюючи, що це – прерогатива департаменту Чернівецької міської ради.У департаменті кажуть: оскільки підвальне приміщення є спільною сумісною власністю всіх мешканців будинку, на проведення експертизи технічного стану конструкцій потрібна їхня згода. Мешканці ж відмовляються погодити здійснення експертизи технічного стану конструкцій, бо,як вони пояснюють підприємцеві, ремонт може призвести до обвалу будинку…Між тим, і виїзна комісія з КЖРЕП-9 визнала технічний стан конструкцій нежитлових приміщень будинку, про який йдеться, незадовільним, і фахівці охорони культурної спадщини з цим висновком погоджуються. Однак ніхто з дотичних структур чомусь не береться зробити все від себе залежне, щоб у власника приміщення не були зв’язані руки.Поки триває чиновницький бюрократизм, підприємець Рудиш з криком душі про допомогу чергового разу звернувся до міського голови Олексія Каспрука (подаємо в оригіналі)Чим закінчаться «ходіння по муках» власника нежитлового (технічний стан якого – не задовільний), розміщеного в житловому будинку, приміщення, покаже час.