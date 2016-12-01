Порошенко: перші запуски ракет на півдні України відбулися успішно

Президент України Петро Порошенко заявляє про успішність перших випробувань ракет під час навчань, що відбуваються на півдні України 1-2 грудня.
«Не зважаючи на погрози РФ, ми проводимо заплановані навчання з випробування керованих ракет. За 23 попередні роки була знищена система ППО. Нас ніхто не зупинить, ми будемо діяти в інтересах українського народу! Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски ракет», – написав Порошенко у Twitter.
Не зважаючи на погрози РФ, ми проводимо заплановані навчання з випробування керованих рает.
За 23 попередні роки була знищена система ППО.
Нас ніхто не зупинить, ми будемо діяти в інтересех українського народу!
Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски ракет.
Речник Повітряного командування «Південь» Володимир Крижанівський раніше сьогодні повідомив, що стрільби на півдні України почалися «за планом».
«Все йде за планом. Ніякої реакції від Російської Федерації немає. Українські військові готові до будь-якого варіанту розвитку подій», – повідомив Крижанівський в ефірі телеканалу «112 Україна».
Напередодні командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що ракетні випробування проводитимуться у зоні, яка виключає будь-яку загрозу для жителів Криму, а звинувачення Росії у створенні таких загроз є провокацію.
Як повідомляла прес-служба Повітряних сил ЗСУ, було уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків, а межа східної частини цієї зони проходить за 27–30 кілометрів від північно-західного узбережжя Криму, це повністю виключає загрозу для кримчан.
Як повідомляли ЗМІ, Росія погрожувала ракетним ударом у разі проведення Україною військових навчань поруч із окупованим Кримом. Попередження про це містилося у листі Міністерства оборони Росії, адресованому військовому аташе у складі посольства України в Росії.
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір Росії в Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна здійснювати ракетні випробування не має наміру.
26 листопада в Генштабі повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ВПС у період з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.Джерело