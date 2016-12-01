Порошенко: перші запуски ракет на півдні України відбулися успішно

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01 грудня

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16:00
01 грудня

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14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

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01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

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12:43
01 грудня

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11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

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10:48
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10:45
01 грудня

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10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

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15:47
30 листопада

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
4 грудня о 15.00
у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація фотоекспозиції Руслана Трача «МольфАRT. Шлях через мандали».
Виставка мистецьких композиційних фотографій в поєднанні з поезією. "Геометрія шляху" - така назва експозиції. Ці роботи – одна із форм реалізації проекту «МольфART», яка презентує метод самодіагностики за допомогою візуальних образів.
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Порошенко: перші запуски ракет на півдні України відбулися успішно

Сьогодні, 16:01 / Коментарів: 0
Порошенко: перші запуски ракет на півдні України відбулися успішно
Президент України Петро Порошенко заявляє про успішність перших випробувань ракет під час навчань, що відбуваються на півдні України 1-2 грудня.

«Не зважаючи на погрози РФ, ми проводимо заплановані навчання з випробування керованих ракет. За 23 попередні роки була знищена система ППО. Нас ніхто не зупинить, ми будемо діяти в інтересах українського народу! Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски ракет», – написав Порошенко у Twitter.

Не зважаючи на погрози РФ, ми проводимо заплановані навчання з випробування керованих рает.
За 23 попередні роки була знищена система ППО.

Нас ніхто не зупинить, ми будемо діяти в інтересех українського народу!
Вже зараз надійшли перші повідомлення про успішні пуски ракет.


Речник Повітряного командування «Південь» Володимир Крижанівський раніше сьогодні повідомив, що стрільби на півдні України почалися «за планом».

«Все йде за планом. Ніякої реакції від Російської Федерації немає. Українські військові готові до будь-якого варіанту розвитку подій», – повідомив Крижанівський в ефірі телеканалу «112 Україна».


Напередодні командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що ракетні випробування проводитимуться у зоні, яка виключає будь-яку загрозу для жителів Криму, а звинувачення Росії у створенні таких загроз є провокацію.

Як повідомляла прес-служба Повітряних сил ЗСУ, було уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків, а межа східної частини цієї зони проходить за 27–30 кілометрів від північно-західного узбережжя Криму, це повністю виключає загрозу для кримчан.

Як повідомляли ЗМІ, Росія погрожувала ракетним ударом у разі проведення Україною військових навчань поруч із окупованим Кримом. Попередження про це містилося у листі Міністерства оборони Росії, адресованому військовому аташе у складі посольства України в Росії.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір Росії в Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна здійснювати ракетні випробування не має наміру.

26 листопада в Генштабі повідомили про плани провести навчання Повітряних сил ВПС у період з 1 до 2 грудня 2016 року в південній частині України.

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