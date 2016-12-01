Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

З 28 листопада по 07 грудня 2016 року міські та районні центри зайнятості області спільно з соціальними партнерами проводять Всеукраїнську декаду зайнятості для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.
«Питання професійної та трудової реабілітації людей з особливими потребами, зокрема з учасників АТО, є одним із основних напрямів діяльності служби зайнятості, адже працевлаштування – головне в їхній соціальній адаптації. Служба зайнятості надає широкий спектр послуг для такої категорії громадян», – наголошує керівник обласної служби зайнятості.
В області відбудуться круглі столи, ярмарки та міні-ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, презентації роботодавців, інформаційно-консультаційні заходи, семінари, благодійні акції тощо. Мета цих заходів – допомогти людям з особливими потребами повірити в себе, подолати невпевненість, приховані психологічні проблеми, які заважають людині працевлаштуватися, розкрити та усвідомити власні вольові якості, підвищити мотивацію до праці, оволодіти навичками впевненої поведінки на ринку праці та ознайомити з перевагами легального працевлаштування.
В рамках Декади зайнятості планується посилити взаємодію з місцевими органами влади, представниками сторін соціального діалогу, роботодавцями та їх організаціями, громадськими організаціями, іншими зацікавленими структурами шляхом залучення людей з інвалідністю, зокрема з учасників АТО.
Довідково: впродовж січня-жовтня поточного року соціальними послугами служби зайнятості скористалися 837 людей з особливими потребами, серед яких 39 військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та чотири особи з числа внутрішньо переміщених. Службою зайнятості працевлаштовані 176 осіб, з них п’ять учасників АТО.