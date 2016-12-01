Померла мама голови Чернівецької ОДА

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює найщиріші слова співчуття голові обласної державної адміністрації Олександру Фищуку з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті його матері Василини Олександрівни.
Про це йдеться у повідомленні ОДА.
"У ці дні, сповнені скорботою, поділяємо сум і тугу за найріднішою, найдорожчою і найближчою людиною.
Нехай добрий, світлий спомин про Василину Олександрівну назавжди залишиться у серцях рідних і близьких, усіх, хто її знав, любив та шанував. Хай Господь дає родині сили перенести біль такої великої втрати та дарує Царство небесне покійній", - йдеться у повідомленні.