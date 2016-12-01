БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?

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Новини
17:14
01 грудня

Сесія Чернівецької обласної ради визнала добровольців учасниками бойових дій

16:00
01 грудня

Служба зайнятості працевлаштувала кожного 4 безробітного з особливими потребами

15:23
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

12:43
01 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
4 грудня о 15.00
у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці відбудеться презентація фотоекспозиції Руслана Трача «МольфАRT. Шлях через мандали».
Виставка мистецьких композиційних фотографій в поєднанні з поезією. "Геометрія шляху" - така назва експозиції. Ці роботи – одна із форм реалізації проекту «МольфART», яка презентує метод самодіагностики за допомогою візуальних образів.
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?

Сьогодні, 14:43 / Коментарів: 1
БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?


Багаторічний обман українців і України закінчився. Ніякого безвізу ми не отримаємо. Про це більше року писав наш власний кореспондент у Брюсселі Ростислав Демчук. Чим більше і правдивіше він про це писав, тим цинічніше і нахабніше президент Порошенко називав дати безвізу. Щомісяця по два-три рази говорив: «Безвіз для України буде такого-то числа».

Нема. І навіть у думках європейських політиків не було надати нам безвіз. При тому, що від нас вони хотіли все, що заманеться.

• Ми стримуємо російських фашистів на кордоні Європи. Наші кращі сини і доньки гинуть на фронтах Донбасу, аби Європа жила у мирі та достатку.
• Ми втратили на якийсь час Крим. А Європа дуже мляво нас підтримує у стремліннях повернути півострів Україні. Більше того, окремі політики і депутати з ЄС їздять у Крим, чим підігрують Росії.
• Наші в’язні у концентраційних таборах та тюрмах Росії караються за те, що не підкорилися фашистам. А Європі до них часто нема діла.

Та тільки заради тих жертв, які в останні роки понесла Україна, вона мала б уже давно отримати безвіз. Тим паче, що українські емігранти нині є одними із кращих у будь-якій професії та сфері діяльності. Вони чесні та, на жаль, дешеві працівники. Але їм найважче отримати легальну працю. Європейцям вигідно експлуатувати українців без права на захист та гідну зарплату.

Наші в Європі мають права менші, ніж агресивні терористи з країн Азії та Африки.

Ось така нам відповідь від ЄС за все те добро, яке Україна для них зробила і продовжує робити.

І насамкінець, ніби у насмішку, наш президент домовився з представниками ЄС, що він дозволить ліс-кругляк з України вивозити в Європу. Ще нам хочуть знищити ліси і гори. А безвізу не дадуть. Кажуть, що дадуть 800 млн. євро.

І ніби на прощання, кинули у спину гімняком. Мовляв, заберіть з Європи всіх мігрантів різних рас, національностей до України. Тоді дамо безвіз. Наші виїдуть в ЄС для дешевої експлуатації буржуями, а українські чорноземи населятимуть вихідці з Африки і Азії. Таким чином ми втратимо Україну. Цього хоче Європа?! Мабуть, що так.

Але чи хоче цього Україна? Звичайно, ні!

Тож чому Петро Порошенко вирішив віддати ліс за 800 млн. євро? Їм ще мало! Ніяк не можуть нажертися грошима. Бо все одно ці мільйони вкрадуть і ліс вивезуть. І безвізу у нас не буде.

У зв’язку із такою позицією керівництва України знову стає актуальним гасло «Україна - понад усе!». Наші інтереси важливіші за інтереси Росії, Америки, Європи. Ми будемо жити і діяти так, як треба нам, а не їм.

• Ніякого лісу Європа не отримає до того часу, поки не буде безвізу.
• Ніяких емігрантів-терористів на своїй землі ми не будемо терпіти.
• Ніколи не погодимося, що Крим не наш.
• Не віддамо Росії Донбас.
• І змінимо владу, яка не любить Україну.

Бо Україна - понад усе!

Петро КОБЕВКО

Р.S. Сподіваємося, що народні депутати не дозволять Петрові Порошенку вивозити ліс з України. І продовжать мораторій на вивіз кругляка за кордон.

P.P.S. Наш кореспондент з Брюсселю Ростислав Демчак передав, що на саміті Україна-ЄС, Україна зобов'язалась розмістити на нашій території біженців з Сирії. Це квота Нідерландів. Рівень цинізму нашої та європейської влади зашкалює, в той час коли у нас необлаштовані десятки тисяч біженців з Донбасу примушувати ще й вирішувати проблеми сирійців.
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Сьогодні, 16:06 - chas з написав(ла): в матеріалі
Ігор Воронич:
Я готовий жити без кредитів, траншів і без "безвізу". Я готовий терпіти і працювати, щоб Україна вилізла з ж....!
Але я не готовий і не хочу, щоб я, мої діти і внуки жили без лісів Карпат, Полісся, Житомирських лісів!!!!
Президенте! Не робіть дурниць!
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