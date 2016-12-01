БЕЗВІЗ ЧИ БЕЗ ЛІС?

Багаторічний обман українців і України закінчився. Ніякого безвізу ми не отримаємо. Про це більше року писав наш власний кореспондент у Брюсселі Ростислав Демчук. Чим більше і правдивіше він про це писав, тим цинічніше і нахабніше президент Порошенко називав дати безвізу. Щомісяця по два-три рази говорив: «Безвіз для України буде такого-то числа».Нема. І навіть у думках європейських політиків не було надати нам безвіз. При тому, що від нас вони хотіли все, що заманеться.• Ми стримуємо російських фашистів на кордоні Європи. Наші кращі сини і доньки гинуть на фронтах Донбасу, аби Європа жила у мирі та достатку.• Ми втратили на якийсь час Крим. А Європа дуже мляво нас підтримує у стремліннях повернути півострів Україні. Більше того, окремі політики і депутати з ЄС їздять у Крим, чим підігрують Росії.• Наші в’язні у концентраційних таборах та тюрмах Росії караються за те, що не підкорилися фашистам. А Європі до них часто нема діла.Та тільки заради тих жертв, які в останні роки понесла Україна, вона мала б уже давно отримати безвіз. Тим паче, що українські емігранти нині є одними із кращих у будь-якій професії та сфері діяльності. Вони чесні та, на жаль, дешеві працівники. Але їм найважче отримати легальну працю. Європейцям вигідно експлуатувати українців без права на захист та гідну зарплату.Наші в Європі мають права менші, ніж агресивні терористи з країн Азії та Африки.Ось така нам відповідь від ЄС за все те добро, яке Україна для них зробила і продовжує робити.І насамкінець, ніби у насмішку, наш президент домовився з представниками ЄС, що він дозволить ліс-кругляк з України вивозити в Європу. Ще нам хочуть знищити ліси і гори. А безвізу не дадуть. Кажуть, що дадуть 800 млн. євро.І ніби на прощання, кинули у спину гімняком. Мовляв, заберіть з Європи всіх мігрантів різних рас, національностей до України. Тоді дамо безвіз. Наші виїдуть в ЄС для дешевої експлуатації буржуями, а українські чорноземи населятимуть вихідці з Африки і Азії. Таким чином ми втратимо Україну. Цього хоче Європа?! Мабуть, що так.Але чи хоче цього Україна? Звичайно, ні!Тож чому Петро Порошенко вирішив віддати ліс за 800 млн. євро? Їм ще мало! Ніяк не можуть нажертися грошима. Бо все одно ці мільйони вкрадуть і ліс вивезуть. І безвізу у нас не буде.У зв’язку із такою позицією керівництва України знову стає актуальним гасло «Україна - понад усе!». Наші інтереси важливіші за інтереси Росії, Америки, Європи. Ми будемо жити і діяти так, як треба нам, а не їм.• Ніякого лісу Європа не отримає до того часу, поки не буде безвізу.• Ніяких емігрантів-терористів на своїй землі ми не будемо терпіти.• Ніколи не погодимося, що Крим не наш.• Не віддамо Росії Донбас.• І змінимо владу, яка не любить Україну.Бо Україна - понад усе!Петро КОБЕВКО