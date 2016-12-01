ПЕКЕЛЬНА ВАТРА

Багато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?Ізраїльські ліси - рукотворні, їх насадили люди. До цих посадок там були або пустелі, або болота. На піску саджали середземноморські пінії (інша назва - італійські сосни) - гарні дерева, плоскі крони яких нагадують парасольки. А шишки містять смачне й поживне насіння, яке можна їсти сирим або підсмаженим. Вирощували і стрункі вічнозелені кипариси, що вирізняються чудовою деревиною. До кожного дерева підводили воду, і комп'ютер розраховував, скільки її необхідно для росту і розвитку. А на болотах саджали евкаліпти, котрі висмоктували зайву вологу і випаровували її в повітря.В Ізраїлі є навіть спеціальне свято, що називається Ту-бі-Шват, або Новий рік дерев. Цього дня там повсюдно висаджують дерева, залучають до цієї роботи насамперед дітей. Кожен народжений в цій державі ставиться до дерев як до великої цінності. Якщо в більшості країн світу за останні десятиліття дерева масово вирубувалися (ми це знаємо на власному сумному прикладі), то в Ізраїлі кількість дерев невпинно зростала. Колишня пустеля перетворювалася на квітучий сад.І цей сад, вирощений завдяки величезній і невтомній праці трьох поколінь ізраїльтян, раптом спалахнув, як сірник. Спочатку люди вважали причиною лиха кліматичну аномалію. В країні утримується непритаманна цій порі року тридцятиградусна спека, що супроводжується сильними й сухими вітрами. А пінії, кипариси й евкаліпти виділяють легкозаймисті ефірні речовини, яким достатньо іскри, щоби загорітися. Проте невдовзі з'ясувалося, що винен не природний фактор, а терористи-підпалювачі.Відеокамери спостереження зафіксували людей, які прив'язували хмиз до стовбурів і підпалювали його. Полум'я піднімалося вгору й охоплювало крону, а сильний вітер перекидав його на інші дерева. Верхова пожежа поширюється дуже швидко на великі площі. А спалахували не лише дерева, почали горіти й будинки у містах. З'ясувалося, що запальні речовини на них викидалися з автомашин, що проносилися вулицями. Поліція почала затримувати підозрілих людей, у яких знаходили "коктейлі Молотова" і вибухові пакети. Спійманих на гарячому арештовували, і вони почали зізнаватися у вчиненому.В історії Ізраїлю вже було арабське повстання, що отримало назву "інтіфада". Тоді арабська молодь стріляла з рогаток в ізраїльських поліцейських і солдатів, навіть у мирних ізраїльтян, кидала у них камінням. Вогнепальну зброю учасники цих акцій намагалися не застосовувати, але провокували ізраїльтян на відкриття вогню, щоб звинуватити їх перед всім світом у "вбивствах невинної молоді".Нещодавно відбулася ще одна хвиля чергової інтіфади, учасники якої нападали на ізраїльтян з ножами у руках. Поліції вдалося з цим впоратися. А днями спалахнула "вогняна інтіфада". Її мета та ж, що і у попередніх - викликати масову паніку серед ізраїльтян, підірвати їхній дух, щоб реалізувати головну ціль войовничого ісламізму на Близькому Сході - знищити Державу Ізраїль.Уже з'ясовано, що підпалювачі пов'язані з ісламістськими організаціями, які єврейська держава визнала терористичними. Але дехто з оглядачів пов'язує початок "вогняної інтіфади" з бажанням Кремля помститися ізраїльтянам за його політику засудження російської агресії. А Москва традиційно має сильну агентуру серед ісламістів, яку може використати для подібних дій. Втім, прямих доказів участі Росії в організації підпалів немає, тому цю версію у світі наразі сприймають дуже критично.Напередодні розпаду єдиної Югославії, на самому початку 90-х рр., раптом запалали ліси у Хорватії. Горіли такі ж пінії, які нині горять біля ізраїльської Хайфи. А тоді лісові пожежі поширювалися у районах, де на хорватській території компактно проживали серби. Саме їх хорвати і звинуватили у підпалах, проте влада мляво реагувала на те, що відбувалося з палаючими лісами. Згодом всі зрозуміли, що то була лише прелюдія до справжньої політичної пожежі, у полум'ї якої згоріла Соціалістична Федеративна Республіка Югославія.Подібних прикладів можна знайти чимало у різних країнах. Українці ще не забули, як після обрання Віктора Ющенка президентом запалали соснові ліси на Херсонщині. Також насаджені людьми, як і ліси в Ізраїлі. Сам Ющенко тоді лопатою закидав вогонь піском, намагаючись цим піднести власний авторитет, що починав стрімко падати... Відразу з'явилися поголоски, що ліс підпалювали вороги Помаранчевої революції, але невдовзі ці розмови стихли.А влітку 2016 р. вогонь охопив російське Забайкалля, почалася евакуація багатьох населених пунктів. Точно така ж хвиля лісових пожеж прокотилася у тих місцях і влітку 2015 року, внаслідок яких сильно постраждало місцеве бурятське населення. Коментуючи пожежі, знавці ситуації висловлювали припущення, що вогнем викурюють місцеве населення, щоб передати його землю в оренду китайцям. І землю насправді передали, причому на багато років вперед. Хтось у Москві поклав кругленьку суму в кишеню, продавши китайцям черговий шматок Далекого Сходу.Отакі пекельні ватри спалахують то тут, то там. Одні люди висаджують ліс, дбайливо доглядають за ним. А інші палять, щоб досягти якихось нечистих цілей. Цей вогонь лише підкреслює, що за ним стоїть густа темрява, і люди доброї волі мають вчасно зупинити її наступ. У сучасному світі все більше нестабільності, й сили минулого намагаються перейти у наступ. Успішно протистояти їм можна лише об'єднавши зусилля всіх, хто дивиться у майбутнє, а не тягне світ у темряву середньовіччя.