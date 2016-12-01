Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?

Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.
До Вашківської об‘єднаної громади, окрім міста, зголосися увійти села Карапчів, Замостя, Волока, Вали, Бабин. На цій території проживає 8490 виборців. Найбільше, звичайно, у Вашківцях - 4118. Замостя і Карапчів мають відповідно 1601 і 1503 виборців. Тож саме ці населені пункти визначатимуть, хто переможе у боротьбі за місце голови об‘єднаної територіальної громади і депутати з яких партій керуватимуть у Вашківцях.
Для перебивки: У 50-і роки до 1962 р. Вашківці були районним центром, до якого входили вже ті села, які й тепер вирішили об’єд-натися з містом. Окрім них, Вашківський район об’єднував села до Прута - Чорторию, Зеленів, Брусницю, Станівці і навіть Драчинці. Нікому не відомо, чому зараз вони перебувають у підпорядкуванні віддаленого Кіцманського району.
Після 1962 року ще якийсь час Вашківці були містом зі статусом обласного підпорядкування (тепер у нас цей статус мають тільки місто Новодністровськ і Чернівці). У ті часи разом з Вашківським районом був ліквідований і Герцаївський. На зорі незалежності України останній район відновили. А Вашківський відновлюється тільки тепер у якості об’єднаної територіальної громади. Шкода, що до її складу не увійшли близькі до міста і Брусниця, Зеленів, Нижні й Верхні Станівці, Чортория, як було колись.
Зараз вибори до об‘єднаної громади відбуватимуться за пропорційним принципом. Тобто кандидатів у депутати висуватимуть партії. Без них депутатом стати неможливо.
На голову громади можна буде йти самовисуванцем. Цим уже скористалися два кандидати на голову: Микола Перч, теперішній міський голова Вашківців, та Микола Рощебак. Про останнього мало що й сказати можна. Бо він майже не помітний у громадському житті міста, району, області. І тим не менше, за керування регіоналами займав посаду першого заступника голови Вижницької РДА. Довгий час працював на спиртзаводах технологом, заступником «вічного» директора Вашківського спиртзаводу Супровича. Коли той відійшов від справ, Рощебак якийсь час там ніби керував. Але тоді уже керувати не було чим. Завод зупинився. Зараз Рощебак працює на Долішньозалучанському спиртзаводі. Хоча він багато років є членом виконкому Вашківської міськради, на засідання ходить неохоче. За останній рік тільки один раз відвідав міськвиконком. Тож люди, активні в громадсько-політичному житті Вашківців і району, з подивом зустріли інформацію про самовисуванця Рощебака на голову об’єднаної територіальної громади.
- Нащо це йому? - дивуються у Вашківцях. Адже він ніколи не вирізнявся громадською активністю. Тут, можливо, хтось із тієї регіональної влади робить спробу повернути через Рощебака свій вплив на Вашківці та навколишні громади.
Отака думка вашківських людей. А те, що партія регіонів і її сателіти не полишають надії повернутися на наші голови і всістися на наші шиї, сумніву нема. Тим паче, у Вашківцях, де активно досі діє російська церква через Аннину Гору і розташований там монастир.
Тож боротьба за посаду голови у Вашківцях буде точитися між двома самовисуванцями-Миколами - Перчем та Рощебаком. Переможе один з них.
А зареєстрували кандидатами на депутати у 26 виборчих округах 8 політичних партій. Тобто на одному окрузі не може бути більше 8 кандидатів. Менше буде, бо є кілька партій, котрі не виставили своїх кандидатів в окремих округах. Це, зокрема, «Самопоміч», «Народний Фронт», РПУ Олега Ляшка та УКРОП. Повністю округи закрили ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», БПП «Солідарність» та АПУ.
Найменше округів охопила тут «Самопоміч»
- тільки 10. Це менше половини. Партія, котра має структури, має електоральну підтримку, повагу у виборців, довіру до лідера Садового, у Вашківській об’єднаній громаді не зуміла навіть виставити на всі округи 26 кандидатів у депутати. Більше того, від Вижницького району ця партія має свого депутата у Чернівецькій обласній раді. Позиція обласної організації партії тримати «дулю в кишені» нічого доброго не принесе ні самій партії, ні її лідерам, ні Україні. Сьогодні є запит у виборців на цю політичну силу. Нехтуючи ним, «Самопоміч» таким чином розчищає електоральне поле для інших, не завжди порядних, не завжди демократичних і не завжди проукраїнських партій.Партія «Народний Фронт»
не виставила своїх кандидатів на 12 округах. З яких причин це зроблено, поки що незрозуміло. Адже структури партії залишилися на місцях. Та й навіть керівництво районами не таке далеке від «Народного Фронту». Можливо, це якісь тактичні ходи. Вибори покажуть.
Дуже дивна позиція Радикальної партії України Олега Ляшка
на цій території. Адже на виборах до обласної ради рік тому тут РПУ набрала 10,58 відсотка голосів. І зайняла 4 місце серед 15 партій. Це високий результат довіри. Недавно з Києва приїжджав народний депутат Василь Амельченко. Він кілька днів їздив по округах. Щось вирішував, підказував, чимось керував. В оточенні цього депутата від Олега Ляшка були помічені представники «Батьківщини», «Свободи» та «Самопомочі». Чи не було якихось домовленостей з цими політичними силами і чи не розподілили вони тепер округи між собою?УКРОП
на виборах 2015 року у Вашківцях та навколишніх селах мав третій результат. За нього голосувало майже 12 відсотків тих, хто прийшов на дільниці. Тоді УКРОП створив гідну конкуренцію ВО «Батьківщині» та БПП «Солідарність». За рік, напевне, електоральна прихильність до цієї партії могла тільки зрости. Про це свідчить і те, що до підбору кандидатів в округах УКРОП поставився з великою відповідальністю. Список цієї партії очолює колишній міський голова Вашківців Михайло Сидор. Він послуговується високим авторитетом не тільки серед містян, а й серед жителів навколишніх сіл. Бо його активна громадська позиція, профе-сіоналізм та людяність у стосунках не раз допомагали землякам вирішувати проблеми, які до цього часу не вирішувалися. Окрім Сидора, кандидатами від УКРОПу стали авторитетні ґазди у селах Карапчів, Замостя та інших. Також у списках кандидатів воїни АТО і волонтери. Наприклад, по Вашківському виборчому округу вже зареєстрований кандидатом воїн Ато, герой-УКРОПівець Борис Мост-бауер. Молода й амбітна партія на території Вашківської об‘єд-наної громади прагне реалізувати свої амбітні плани та інтереси. Якщо вони приноситимуть користь громаді, людям і державі, то нехай ці плани реалізуються.Аграрна партія України
на попередніх виборах тут набрала 8,72 відсотка голосів. Це добрий результат. Напевне, у цих виборах АПУ не тільки повторить його, а й зробить все для того, аби примножити. Всі 26 округів аграрії зайняли своїми кандидатами. Першим у списку йде Гнатишин - представник знаменитого вашківського роду Гнатишиних, прославленого в Україні та Канаді.ВО «Батьківщина»
минулих виборів до обласної ради у Вашківцях і прилеглих селах взяла 13,64 відсотка голосів. Трохи представлена «Батьківщина» й у самій міській раді. Виборці сподівалися на те, що депутати від «Батьківщини» активно будуть працювати у радах. Але не всі їхні сподівання справдилися. Послуговуючись авторитетом свого лідера Юлії Тимошенко, ті, хто використовує бренд «Батьківщини», після виборів уже призабувають дані обіцянки. Тому й іноді втрачають до-віру. У самих Вашківцях та навколишніх селах дуже погані дороги. Кожен депутат обіцяв покращити їх. Та обіцянки не виконувалися.
Тільки завдяки тому, що народний депутат Іван Рибак взявся по-серйозному за вирішення проблеми, вона зрушилася з мертвої точки. І дороги під саму зиму почали лататися. На жаль, не встигли їх довести до пуття. Тож батьківщинівцям треба добряче трудитися, аби знову відновити довіру до себе. Бо до Юлії Тимошенко довіра у людей є. А ось до Івана Мунтяна, голови обласної організації ВО «Батьківщина», її нема. Він мало уваги приділяє саме цьому округу і цим виборцям. На відміну від інших. Що є причиною, невідомо. Може, голова облради образився на низький відсоток голосів на цьому окрузі? Адже тут до обласної ради найменше набрала «Батьківщина» порівняно з іншими 5 округами. Тоді, коли, наприклад, у Коритному, Миговому, Лукавцях та навколишніх менших селах за Юлю Тимошенко голосували майже 1400 виборців, у Вашківцях і навколо них - тільки 552 голоси віддали ВО «Батьківщині». Як Іван Мунтян ставився до вашківчан, так і вони до нього.
Вашківська об‘єднана територіальна громада прихильна до української національної ідеї. Тому тут здебільшого активно голосують за ВО «Свободу»
. Минулих виборів 7,59 % голосів отримали свободівці. Одного депутата «завели» до міської ради. Партія могла б мати значно вищий результат, якби була представлена більш активними членами у місті та селах. Колись свободівці Вашківців славилися своєю міцною національною позицією по всій Україні. Але в останні роки цього вже не спостерігається. Всім пам’ятний 2014 рік і Маланка у Вашківцях. Папієв тоді «зумів» зупинити «Вашківський переберійний Майдан», коли маланкарі гострою сатирою ганьбили партію регіонів та Януковича. Вони розіграли на переберії розгін Майдану беркутівцями. Так було ввечері 13 січня. А коли приїхали з усіх усюд люди до Вашківців на Маланку 14 січня, «Беркут зник», «Майдан зник». І «Свобода» промовчала про цей ганебний факт. Шкода. Та навіть, незважаючи на це, свободівці у громаді матимуть добре представництво. Тим паче, що вони виставили своїх кандидатів на всіх округах.
І, насамкінець, БПП «Солідарність»
у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді. Вона там представлена потужним політиком, громадським діячем, депутатом обласної ради Іваном Шевчуком. Він зараз і голова фракції. Шевчук - виходець з Вашківців. І проблеми міста знає зсередини. Ними переймається, вирішує у силу своїх можливостей. Це він активізував Івана Рибака на вирішення дорожніх проблем. Довго вони добивалися позитивних результатів. І тільки цієї осені трохи зрушили з мертвої точки.
- Весною, - впевнений Іван Шевчук, - ремонт доріг активізується. Тим паче, що у нас будуть гроші на це як з бюджету, так і від митниці, якій дали дозвіл направляти надпланові кошти на ремонти доріг. А там розпланованих гривень і доларів є чимало. Тож у наступному році дороги у нас стануть значно кращими, ніж зараз.
Іванові люди вірять. А через нього і політичній силі, яку він представляє. Тому й голосували до обласної ради за БПП «Солідарність». Тоді Іван Шевчук набрав 31,43 відсотка голосів виборців. Це був один із кращих результатів не тільки у партії, а й серед всього депутатського корпусу.
Напевне, не увесь електоральний ресурс «Солідарність» втратила. Тож вона тут активно побореться за перемогу на виборах 18 грудня.
А як то станеться?.. «Час» покаже…
(Далі буде)