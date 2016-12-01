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Новини
14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

12:43
01 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

Сьогодні, 12:44 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що від сплати земельного податку на підставі п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України (далі ПКУ) звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорій фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, а саме: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинна надати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (посвідчення інваліда першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія), посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення «Інвалід війни», посвідчення «Учасник війни» тощо).


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