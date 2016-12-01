Росія погрожує Україні ракетним ударом

Плани України провести військові навчання біля кордону з анексованим Кримом, які мають відбутися 1–2 грудня, спричинили різку реакцію Москви. У російському МЗС назвали ці плани «провокацією», спрямованою на отримання «твердої реакції» від Москви. Про яку саме реакцію йдеться, там не уточнили. Між тим в українському МЗС підтвердили, що Міноборони Росії надіслало лист українській стороні із погрозами збивати українські ракети та завдати удару по українських пускових установках, якщо Україна проведе стрільби у районі українсько-російського кордону у Криму. Але в РНБО та Міністерстві оборони України заявили: навчання будуть проведені попри погрози Росії.Україна буде проводити ракетні випробування та навчання згідно з затвердженими планами та графіками попри погрози Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.Говорячи про заяви Москви щодо готовності завдати удару по військових об’єктах в Україні, він заявив, що Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації агресії проти України.«Україна діє у межах усіх міжнародних угод та взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому ми звертаємо увагу наших міжнародних партнерів на свідомі провокації з боку Російської Федерації з метою подальшої ескалації військової агресії у регіоні», – наголосив Олександр Турчинов.Про те, що погрози Росії завдати ракетного удару не завадять українським Збройним силам провести навчання, заплановані на 1–2 грудня біля анексованого Криму, заявили і в українському Міністерстві оборони.«Україна – суверенна правова держава, всі бойові навчання і випробування відбуваються суворо у плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів і попереджень, Україна виконує. У відповідності до цих норм, все, що заплановано, буде обов’язково проведено. Все, що стосується погроз, не може завадити тим планам, які Збройні сили України та конструктори військового озброєння будуть проводити на території суверенної України», – сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко у відповіді на запитання Радіо Свобода під час прес-конференції в Києві.На уточнювальне запитання Радіо Свобода про те, якими будуть дії, якщо Росія дійсно почне збивати українські ракети, речник Міноборони відповів: «У нас є національна територія України, на якій ми будемо проводити всі іспити, а також бойові випробування, а також навчання. Ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити».Заступник міністра оборони Олександр Дублян повідомив на брифінгу, що міністерство допускає можливість завдання Росією ракетного удару по українських ракетах і установках під час навчань над Чорним морем 1–2 грудня.Між тим у Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що українська сторона уточнила розміри небезпечної зони виконання пусків у північно-західній частині акваторії Чорного моря, зменшивши її.«Межа східної частини зазначеної зони проходить за 27–30 кілометрів від північно-західного узбережжя Криму, що повністю виключає будь-яку загрозу для мешканців півострова», – мовиться у повідомленні Повітряних сил.Російська агенція ТАСС із посиланням на джерело у силових структурах повідомила, що війська протиповітряної оборони Росії у Криму переведені на посилений режим у зв’язку із намірами України провести військові навчання в акваторії Чорного моря. За інформацією агенції, речник російського президента Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи заперечити інформацію про те, чи доручав Володимир Путін Міноборони Росії підготувати військову відповідь на можливі пуски українських ракет.У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що плановані владою України ракетні стрільби біля анексованого Криму є «провокацією», спрямованою на отримання «твердої реакції» від Москви.«Цю тему Київ постійно підігріває, тримає на плаву. Те, що було днями, – це пряма провокація, і її розрахунок був у тому, щоб дочекатися твердої реакції з боку Росії», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона не уточнила, про яку саме реакцію йдеться.У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку російської сторони надходили погрози застосувати силу у разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму.«Було декілька нот і листів від МЗС і Міноборони Росії, у яких зазначалося, що заплановані навчання нібито порушують суверенітет Росії і міжнародне право. Також вказувалась готовність відповісти на наші випробування», – заявила речниця МЗС Мар’яна Беца у коментарі виданню «Українська правда», додавши, що українська сторона вже підготувала ноту протесту і направить її російській стороні найближчими годинами.Колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук називає реакцію Росії тиском, на який українська сторона не може погодитися. Якщо ж Росія таки завдасть удару по якихось українських військових цілях, то, каже Кузьмук, це буде оголошенням повномасштабної війни.«Ніяких погроз і ніякого тиску ми не можемо сприймати. Російська Федерація провела понад 20 навчань біля наших кордонів і на українській території, у Криму і на Донбасі. Тому це наше суверенне право, і ми виконуватимемо ті рішення, які ми ухвалили», – каже Кузьмук.«У разі ракетного удару по території України – це буде оголошенням війни», – наголошує Олександр Кузьмук.Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що Москва вчергове намагається виставити винною українську сторону.«Вони хочуть знайти винного у всій цій ситуації і якимось чином з числа цих винних вилучити себе. Вони звинувачують Україну не тільки у цьому, але й у тому, що ми не відводимо своїх військ, згідно з домовленостями у «нормандському форматі», а про безперервні обстріли з їхнього боку вони мовчать. Йдеться про звичайний шантаж і спробу спотворити суть. Це все спрямоване на досягнення їхньої мети – якщо вдасться звинуватити Україну, для них це буде не лише відбілюванням себе, а й виходом з режиму санкцій», – пояснює Сунгуровський.Метою Москви, каже він, залишається повернення України у російську орбіту, тож Росія, як і раніше, намагатиметься її досягнення.«Чим більше ситуація заходитиме у глухий кут, тим більшою буде ймовірність кардинальних дій. Поки Кремль не вичерпав потенціалу свого політичного, інформаційного та економічного тиску, то, найімовірніше, силових дій не буде. Але якщо цей тиск не принесе результатів, то ризик широкомасштабної операції не виключений», – вважає Микола Сунгуровський.На думку ж російського військового експерта Олександра Гольца, метою Києва є вчергове довести, що Крим – це Україна, над територією якої він може робити все, що вважає за потрібне.«Тут українські позиції абсолютно зрозумілі і захищені міжнародним законодавством – більшість країн світу вважають Крим українською територією», – каже російський експерт.«З іншого боку, питання у тому, наскільки такий підхід є раціональним. Так чи інакше, Україна поставила Росію перед вибором – ризикувати життями людей чи ні. Немає жодних гарантій, що Росія не спробує у цій грі підняти ставки. Тож тут можливі будь-які інциденти. У Росії великі майстри щодо підняття ставок. Небезпека полягає у тому, що ніхто не знає, на якому рівні ескалації сторони зупиняться», – зазначив Олександр Гольц.Росія вимагала від України скасувати плановані на 1–2 грудня випробування. 25 листопада на офіційному сайті «Росавіації» з’явилася заява зі звинуваченням України в ухваленні рішення «в односторонньому порядку» провести ракетні стрільби у районі поблизу Криму, де «здійснюються польоти цивільних і державних повітряних суден».Українська влада ці заяви відкинула. Секретар РНБО Олександр Турчинов у відповідь на заяву «Росавіації» про нібито «порушення українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї» заявив, що, у відповідності з усіма міжнародними угодами, суверенний повітряний простір Росії у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки.Ситуація щодо запланованих Україною військових навчань гостро підігрівалася російськими ЗМІ:Видання Lenta.ru у статті під заголовком «Ракетно-бомбовий чад» пише, що Україна підвищує рівень напруженості провокацій довкола півострова: «Спочатку була так звана продовольча блокада, потім енергетична, потім вилазки диверсантів і так далі. Однак нинішнє людожерське рішення про ракетні стрільби, яке в перспективі може обернутися авіакатастрофами і безліччю людських жертв – це занадто».На сайті телерадіокомпанії Збройних сил Росії «Звезда» під заголовком «Небезпечний рецидив: як Москва відповість Києву на його ракетні провокації» мовиться, що на озброєнні України – удосконалена зброя часів СРСР. «Саме тому небезпека того, що чергове випробування цих та інших «виробів», проведене до того ж некомпетентними спеціалістами, призведе до трагедії, досить висока». Також зазначено, що російська зброя у Криму може створити захисний рубіж, який силам ЗСУ подолати не вдасться.Видання «Россия сегодня» у матеріалі «Навіщо Україна затіває ракетні стрільби поблизу Криму» заявляє, що «іноземні ракетні стрільби над територією Росії без узгодження з Москвою рівнозначні військовій агресії без оголошення війни». У статті мовиться, що одним із варіантів відповіді Росії на навчання України є проведення російських військово-морських навчань поблизу Одеси.