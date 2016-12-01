"Інспектор Фреймут" звернувся до міністерства охорони здоров’я з проханням перевірити лікарню в Чернівцях

Телевізійна програма "Новий інспектор Фреймут. Міста" звернулась із листом до Міністерства охорони здоров’я України з проханням провести перевірку і службове розслідування у справі виділення коштів на інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Про це йдеться у програмі, яку транслювали 29 листопада на телеканалі "1+1".
Зокрема, "Інспектор Фреймут" приїхала на перевірку інфекційного відділення лікарні. Ще перед початком інспекції на Ольгу Фреймут чекали труднощі – медсестра не просто безпідставно заборонила проводити зйомки програми, а й грубо критикувала роботу ведучої.
Незважаючи на шквал негативних коментарів працівниці лікарні, Ользі Фреймут таки вдалося перевірити умови, в яких перебувають хворі. Антисанітарія, відсутність гарячої води та душових кабін, старі матраци – саме в таких умовах лікуються пацієнти.
Проте найбільше інспектора Фреймут вразило те, що в інфекційному відділені погано прибирають та не утилізують голки від шприців.
Агенти "Новий інспектор Фреймут. Міста" провели експеримент – занесли в інфекційне відділення лабораторних мишей, перевірених ветеринаром. Протягом дня санітари їх так і не виявили.
Усі проблеми у відділені працівники пояснили відсутністю фінансування. Команда "Новий інспектор Фреймут. Міста" написали листа в Міністерство охорони здоров'я України з проханням провести перевірку і службове розслідування у справі виділення коштів на чернівецьке інфекційне відділення. Після інспекції Ольги Фреймут у Чернівцях інфекційне відділення обласної клінічної лікарні отримало чорну табличку "Ганьба міста".
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях Фреймут перевіряла, чим годують дітей у рідній школі Яценюка і шукала зниклу дівчинку на Калинці Джерело