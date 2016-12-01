Поширення епідемії ВІЛ-інфекції продовжує залишатися об’єктивною загрозою національного масштабу та негативно впливати на репродуктивний потенціал населення багатьох країн світу, в тому числі і України. За більш ніж 30-річну історію хвороби ВІЛ уразив понад 55 млн осіб, з них майже 22 млн дорослих та 4,5 млн дітей вже померли. Досі ми залишаємося лідерами в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. За оцінками експертів UNAIDS, майже 1 % населення України інфіковано ВІЛ.У травні 1988 року Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла резолюцію, в якій 1 грудня офіційно оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. За час, що минув, 1 грудня стало однією із визначних дат, яка щороку відзначається по всьому світу. У цей день поширюється інформація про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе глобальна епідемія «чуми ХХ-ого», а нині вже і «ХХI-ого століття».Чернівецька область належить до регіонів з низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності від захворювань, зумовлених СНІДом (в 4 рази нижчим за даний показник по Україні). Станом на 1 липня 2016 року у Чернівецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом під медичним наглядом перебуває 849 ВІЛ-інфікованих осіб (130 410 осіб – по Україні), із них 358 – у 1-й клінічній стадії; 88 – у 2-й клінічній стадії; 154 – у 3-й клінічній стадії; 249 – у 4-й клінічній стадії. На обліку знаходяться 132 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками: 98 дітей з встановленим діагнозом та 34 – у стадії підтвердження (діти до 18 місяців). Найвищий показник поширеності на ВІЛ-інфекцію мають Герцаївський р-н (277,5 на 100 тис.населення), місто Чернівці (142,4), місто Новодністровськ (173,9), Сторожинецький р-н (94,3). Слід відмітити, що високі показники Герцаївського району зумовлені перебуванням у дитячому будинку при Банченському Свято-Вознесенському чоловічому монастирі 84 ВІЛ-інфікованих дітей, які знаходяться під опікою владики Михайла Лонгіна.Проте загальновизнаним є факт, що офіційні дані не відображають реальний масштаб епідемії ВІЛ-інфекції, зокрема, дійсної кількості людей, інфікованих ВІЛ. Вони лише надають інформацію про осіб, які були обстежені на наявність ВІЛ. Значно більша кількість українців можуть бути інфікованими, але не знати про свій ВІЛ-статус. На сьогодні ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатну і репродуктивну частину населення, основна кількість ВІЛ-інфікованих осіб у Чернівецькій області зареєстрована у віковій групі 25-49 років – 65%, що дуже скоро може призвести до посилення і загострення негативних демографічних і соціально-економічних тенденцій. Зростання пристрасті молодого покоління до наркотичних препаратів, зниження морально-етичних норм в сексуальному житті ще більше обтяжують песимістичний прогноз, оскільки обидва ці фактори здатні різко посилити природний хід епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.Зважаючи на це, у вересні 2015 року рішенням ХХХІV сесії №140-34/15 Чернівецької обласної ради була затверджена «Регіональна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки». Метою програми являється - зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції та СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я., що передача ВІЛ здійснюється такими механізмами: статевим, парентеральним та вертикальним. Джерелом ВІЛ-інфекції є інфікована людина, яка знаходиться в будь-якій стадії хвороби, в тому числі, і в період інкубації. Вірус імунодефіциту людини може знаходитися у всіх біологічних рідинах (кров, сперма, вагінальний секрет, грудне молоко, слина, сльози, піт та інші), долає трансплацентарний бар’єр. Однак вміст вірусних часток в біологічних рідинах неоднаковий, що і визначає їх відмінне епідеміологічне значення. У крові, спермі, вагінальному секреті, грудному молоці ВІЛ-інфікованих знаходиться достатня кількість вірусу для інфікування сторонньої особи, а от слина, сльози, сеча не несуть жодної небезпеки для оточуючих. Так званий «вертикальний» механізм передачі ВІЛ реалізується у інфікованих вагітних. Зараження дитини може відбутися під час пологів, постнатально, а також під час годування грудьми. Внутрішньоутробне інфікування на ранніх термінах вагітності відбувається в 30-50 % випадків за відсутності профілактики перинатальної передачі ВІЛ. Завдяки активному застосуванню високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) для профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ вдалося за останні роки істотно знизити рівень передачі цієї небезпечної інфекції від матері до дитини. У Чернівецькій області всі ВІЛ-інфіковані вагітні, які вчасно розпочали (з 24-ого тижня вагітності) та в повному обсязі отримували ВААРТ - народили здорових неінфікованих дітей! Вірогідність інфікування дитини під час годування грудьми складає 12-20 %, тому ВІЛ-інфікованим жінкам суворо забороняється годувати своїх новонароджених дітей грудним молоком.Парентеральний механізм може реалізовуватись при переливанні інфікованої крові і виготовлених із неї продуктів, при споживанні ін’єкційних наркотиків, проведенні хірургічних втручань, трансплантації органів, штучному заплідненні у жінок, та ін. Основним шляхом інфікування ВІЛ у нашому регіоні являється – статевий. На сьогодні відсоток осіб, які були інфіковані ВІЛ статевим шляхом, зріс до 65 %.Потрібно визнати, що в умовах концентрованої стадії епідемії ВІЛінфекції, вирішальну роль в Україні відіграють масштаби та якість заходів з профілактики серед осіб із груп населення високого ризику інфікування ВІЛ та серед їхніх статевих партнерів.Важливо знати, що особливість ВІЛ-інфекції полягає в тому, що це захворювання може роками не проявлятись жодними клінічними симптомами. Зважаючи на те, що пізнє звернення до лікаря значно зменшує вірогідність збереження здоров’я та продовження повноцінного життя людини з ВІЛ, ми радимо кожному, хто мав хоча б найменший ризик інфікуватися - обстежитись на ВІЛ!!! В Україні при обласних центрах профілактики та боротьби зі СНІДом (м.Чернівці, вул. Мусоргського, 2, з 8.00 до 20.00, тел.0372-54-18-96), міських та районних поліклініках працюють кабінети «Довіри», де можна безкоштовно і цілком анонімно обстежитись на ВІЛ.Загальновідомо, що для цієї недуги немає «авторитетів», тому кожний з нас має бути обережним та дотримуватись простих правил для виключення усіх можливих варіантів зараження на ВІЛ!Нетолерантність, стигматизація та дискримінація людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, почалася з моменту виникнення самої епідемії і є важливою проблемою сьогодення, яка впливає не тільки на всі сфери життя ВІЛ-позитивної людини, але і є бар’єром у подоланні епідемії ВІЛ-інфекції у всьому світі. Згідно з соціологічними опитуваннями, 35% українців вважають, що хворі на ВІЛ-інфекцію мають бути ізольованими від суспільства. На усвідомлюваному рівні більшість опитаних говорять про свої співпереживання, готовність допомогти хворим на ВІЛ-інфекцію. Але на рівні підсвідомих поведінкових установок і стереотипів наше суспільство поки що не готове прийняти ВІЛ-позитивних на рівних. Протидіяти стигмам відношення до ВІЛ-інфікованих можуть лише знання, просвіта, виховання толерантності. А головне – створення більш гуманного і толерантного суспільства, яке має усвідомлювати, що ВІЛ-інфіковані теж являються повноцінними членами соціуму, вони мають право здобувати освіту, працювати, вести особисте життя (безпечне щодо оточуючих), мати друзів, коханих, рідних здорових дітей! Вони заслуговують на абсолютно рівне відношення до себе!Соколенко М.О,Асистент кафедри внутрішньої медицинита інфекційних хвороб БДМУ,Ольга Кобевко,лікар-інфекціоніст ОКЛ