Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:13
01 грудня

У губернатора Олександра Фищука померла мати

12:45
01 грудня

Для працюючих інвалідів ставка ЄСВ - 8,41%

12:44
01 грудня

Громадяни з інвалідністю земельний податок не сплачують

12:43
01 грудня

Туристична популярність Чернівців продовжує зростати

11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕКЕЛЬНА ВАТРА ПЕКЕЛЬНА ВАТРАБагато людей пам'ятає, що у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" візити диявола та його супутників завжди завершувалися великими пожежами. У сучасному світі також палають пекельні ватри - то в одній країні, то в іншій. Декілька днів поспіль горіли ліси в Ізраїлі, з різних країн пожежні спішили на допомогу, намагаючись загасити полум'я. Українські та турецькі пожежні літаки працювали у гірських районах, де було найважче. Що ж сталося в Ізраїлі, який диявол наробив там великої біди?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня? Хто переможе у Вашківцях? Може, Беня?Вибори, котрі відбудуться 18 грудня у Вашківській об‘єднаній територіальній громаді, з перших днів кампанії набирають гостроти. Вісім партій зголосилися взяти участь у них. І розпочали активну роботу на округах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Як чернівецькі активісти до Саакашвілі їздилиПетро Порошенко: Росія таки агресорАльоні буде кара. Є Закон, який каратиме тих, хто має п ...Сеничак проти НасіроваЧернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ...В Ужгороді націоналісти зірвали з’їзд сепаратистівНові старі тролейбуси у Чернівцях, швидше за все, вийду ...СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ КЕРІВНИКИ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ЧЕРНІВЕЦЬ ...Грип на Буковині єУ чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на ...Відключення води у Чернівцях1 грудня о 11.00Ольга Кобевко правду казала: у п`яти буковинців підтвер ...У школах Чернівців запроваджується карантинІван Мунтян – вмілий керманич на Буковині
Що, Де, Коли
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


Календар
«    Грудень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Партнери

Всесвітній день боротьби зі Снідом. Чернівецька область належить до областей з низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію

Сьогодні, 12:11 / Коментарів: 0
Поширення епідемії ВІЛ-інфекції продовжує залишатися об’єктивною загрозою національного масштабу та негативно впливати на репродуктивний потенціал населення багатьох країн світу, в тому числі і України. За більш ніж 30-річну історію хвороби ВІЛ уразив понад 55 млн осіб, з них майже 22 млн дорослих та 4,5 млн дітей вже померли. Досі ми залишаємося лідерами в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. За оцінками експертів UNAIDS, майже 1 % населення України інфіковано ВІЛ.

Всесвітній день боротьби зі Снідом. Чернівецька область належить до областей з низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію


У травні 1988 року Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла резолюцію, в якій 1 грудня офіційно оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. За час, що минув, 1 грудня стало однією із визначних дат, яка щороку відзначається по всьому світу. У цей день поширюється інформація про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе глобальна епідемія «чуми ХХ-ого», а нині вже і «ХХI-ого століття».

Чернівецька область належить до регіонів з низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності від захворювань, зумовлених СНІДом (в 4 рази нижчим за даний показник по Україні). Станом на 1 липня 2016 року у Чернівецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом під медичним наглядом перебуває 849 ВІЛ-інфікованих осіб (130 410 осіб – по Україні), із них 358 – у 1-й клінічній стадії; 88 – у 2-й клінічній стадії; 154 – у 3-й клінічній стадії; 249 – у 4-й клінічній стадії. На обліку знаходяться 132 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками: 98 дітей з встановленим діагнозом та 34 – у стадії підтвердження (діти до 18 місяців). Найвищий показник поширеності на ВІЛ-інфекцію мають Герцаївський р-н (277,5 на 100 тис.населення), місто Чернівці (142,4), місто Новодністровськ (173,9), Сторожинецький р-н (94,3). Слід відмітити, що високі показники Герцаївського району зумовлені перебуванням у дитячому будинку при Банченському Свято-Вознесенському чоловічому монастирі 84 ВІЛ-інфікованих дітей, які знаходяться під опікою владики Михайла Лонгіна.

Проте загальновизнаним є факт, що офіційні дані не відображають реальний масштаб епідемії ВІЛ-інфекції, зокрема, дійсної кількості людей, інфікованих ВІЛ. Вони лише надають інформацію про осіб, які були обстежені на наявність ВІЛ. Значно більша кількість українців можуть бути інфікованими, але не знати про свій ВІЛ-статус. На сьогодні ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатну і репродуктивну частину населення, основна кількість ВІЛ-інфікованих осіб у Чернівецькій області зареєстрована у віковій групі 25-49 років – 65%, що дуже скоро може призвести до посилення і загострення негативних демографічних і соціально-економічних тенденцій. Зростання пристрасті молодого покоління до наркотичних препаратів, зниження морально-етичних норм в сексуальному житті ще більше обтяжують песимістичний прогноз, оскільки обидва ці фактори здатні різко посилити природний хід епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.

Зважаючи на це, у вересні 2015 року рішенням ХХХІV сесії №140-34/15 Чернівецької обласної ради була затверджена «Регіональна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки». Метою програми являється - зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції та СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Важливо пам’ятати, що передача ВІЛ здійснюється такими механізмами: статевим, парентеральним та вертикальним. Джерелом ВІЛ-інфекції є інфікована людина, яка знаходиться в будь-якій стадії хвороби, в тому числі, і в період інкубації. Вірус імунодефіциту людини може знаходитися у всіх біологічних рідинах (кров, сперма, вагінальний секрет, грудне молоко, слина, сльози, піт та інші), долає трансплацентарний бар’єр. Однак вміст вірусних часток в біологічних рідинах неоднаковий, що і визначає їх відмінне епідеміологічне значення. У крові, спермі, вагінальному секреті, грудному молоці ВІЛ-інфікованих знаходиться достатня кількість вірусу для інфікування сторонньої особи, а от слина, сльози, сеча не несуть жодної небезпеки для оточуючих. Так званий «вертикальний» механізм передачі ВІЛ реалізується у інфікованих вагітних. Зараження дитини може відбутися під час пологів, постнатально, а також під час годування грудьми. Внутрішньоутробне інфікування на ранніх термінах вагітності відбувається в 30-50 % випадків за відсутності профілактики перинатальної передачі ВІЛ. Завдяки активному застосуванню високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) для профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ вдалося за останні роки істотно знизити рівень передачі цієї небезпечної інфекції від матері до дитини. У Чернівецькій області всі ВІЛ-інфіковані вагітні, які вчасно розпочали (з 24-ого тижня вагітності) та в повному обсязі отримували ВААРТ - народили здорових неінфікованих дітей! Вірогідність інфікування дитини під час годування грудьми складає 12-20 %, тому ВІЛ-інфікованим жінкам суворо забороняється годувати своїх новонароджених дітей грудним молоком.

Парентеральний механізм може реалізовуватись при переливанні інфікованої крові і виготовлених із неї продуктів, при споживанні ін’єкційних наркотиків, проведенні хірургічних втручань, трансплантації органів, штучному заплідненні у жінок, та ін. Основним шляхом інфікування ВІЛ у нашому регіоні являється – статевий. На сьогодні відсоток осіб, які були інфіковані ВІЛ статевим шляхом, зріс до 65 %.
Потрібно визнати, що в умовах концентрованої стадії епідемії ВІЛінфекції, вирішальну роль в Україні відіграють масштаби та якість заходів з профілактики серед осіб із груп населення високого ризику інфікування ВІЛ та серед їхніх статевих партнерів.
Важливо знати, що особливість ВІЛ-інфекції полягає в тому, що це захворювання може роками не проявлятись жодними клінічними симптомами. Зважаючи на те, що пізнє звернення до лікаря значно зменшує вірогідність збереження здоров’я та продовження повноцінного життя людини з ВІЛ, ми радимо кожному, хто мав хоча б найменший ризик інфікуватися - обстежитись на ВІЛ!!! В Україні при обласних центрах профілактики та боротьби зі СНІДом (м.Чернівці, вул. Мусоргського, 2, з 8.00 до 20.00, тел.0372-54-18-96), міських та районних поліклініках працюють кабінети «Довіри», де можна безкоштовно і цілком анонімно обстежитись на ВІЛ.

Загальновідомо, що для цієї недуги немає «авторитетів», тому кожний з нас має бути обережним та дотримуватись простих правил для виключення усіх можливих варіантів зараження на ВІЛ!

Нетолерантність, стигматизація та дискримінація людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, почалася з моменту виникнення самої епідемії і є важливою проблемою сьогодення, яка впливає не тільки на всі сфери життя ВІЛ-позитивної людини, але і є бар’єром у подоланні епідемії ВІЛ-інфекції у всьому світі. Згідно з соціологічними опитуваннями, 35% українців вважають, що хворі на ВІЛ-інфекцію мають бути ізольованими від суспільства. На усвідомлюваному рівні більшість опитаних говорять про свої співпереживання, готовність допомогти хворим на ВІЛ-інфекцію. Але на рівні підсвідомих поведінкових установок і стереотипів наше суспільство поки що не готове прийняти ВІЛ-позитивних на рівних. Протидіяти стигмам відношення до ВІЛ-інфікованих можуть лише знання, просвіта, виховання толерантності. А головне – створення більш гуманного і толерантного суспільства, яке має усвідомлювати, що ВІЛ-інфіковані теж являються повноцінними членами соціуму, вони мають право здобувати освіту, працювати, вести особисте життя (безпечне щодо оточуючих), мати друзів, коханих, рідних здорових дітей! Вони заслуговують на абсолютно рівне відношення до себе!
Соколенко М.О,
Асистент кафедри внутрішньої медицини
та інфекційних хвороб БДМУ,
Ольга Кобевко,
лікар-інфекціоніст ОКЛ
СХОЖІ НОВИНИ:
У Чернівцях на диспансерному обліку – понад 230 ВІЛ-інфікованихСьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом«РАЗОМ ЛІКВІДУЄМО ТУБЕРКУЛЬОЗ!»Буковинців попереджають про небезпечну інфекцію в РосіїВІЛ-позитивні чернівчани потребують безкоштовних ліків
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"