Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

Якщо підприємство ліквідується, останнім податковим періодом щодо усіх податків, платником яких воно є, вважається період, на який припадає дата такої ліквідації. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Загальний алгоритм дій щодо податкової звітності та іншої інформації (документів), які надаються фіскальним органам у разі ліквідації підприємства, наступний:

1) Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (пп. 16.1.10 ПКУ).

2) Інформацію про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, контролюючий орган отримує з ЄДР.

Подавати додаткові документи з такою інформацію в орган ДФС юрособа не повинна.

3) До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.

Ліквідаційний баланс складається після завершення розрахунків з кредиторами. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує його затвердження учасниками юрособи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юрособи, та забезпечує подання контролюючим органам (п. 11 ст. 111 ЦКУ).

4) Відповідно до п. 7 ст. 111 ЦКУ ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам ДФС документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

Такі документи потрібні для визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів та ЄСВ.

Отже, після завершення розрахунків з кредиторами, але до зняття з реєстрації в контролюючому органі та скасування реєстрації юридичної особи, така юридична особа, в особі ліквідатора, є платником тих податків та зборів, щодо яких виникає об’єкт оподаткування.

При цьому, ліквідатор повинен подавати податкову звітність до контролюючого органу за основним місцем обліку або за неосновним місцем обліку аж по звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (в тому числі, якщо ліквідація відбувається до закінчення такого звітного періоду).

Щодо термінів подання такої податкової звітності, то відповідно до п. 49.1 ПКУ, це звичайні строки подання цієї звітності, встановлені ПКУ.

