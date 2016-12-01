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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

Сьогодні, 11:07 / Коментарів: 0
Якщо підприємство ліквідується, останнім податковим періодом щодо усіх податків, платником яких воно є, вважається період, на який припадає дата такої ліквідації. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Загальний алгоритм дій щодо податкової звітності та іншої інформації (документів), які надаються фіскальним органам у разі ліквідації підприємства, наступний:
1) Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (пп. 16.1.10 ПКУ).
2) Інформацію про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, контролюючий орган отримує з ЄДР.
Подавати додаткові документи з такою інформацію в орган ДФС юрособа не повинна.
3) До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.
Ліквідаційний баланс складається після завершення розрахунків з кредиторами. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує його затвердження учасниками юрособи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юрособи, та забезпечує подання контролюючим органам (п. 11 ст. 111 ЦКУ).
4) Відповідно до п. 7 ст. 111 ЦКУ ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам ДФС документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.
Такі документи потрібні для визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів та ЄСВ.
Отже, після завершення розрахунків з кредиторами, але до зняття з реєстрації в контролюючому органі та скасування реєстрації юридичної особи, така юридична особа, в особі ліквідатора, є платником тих податків та зборів, щодо яких виникає об’єкт оподаткування.
При цьому, ліквідатор повинен подавати податкову звітність до контролюючого органу за основним місцем обліку або за неосновним місцем обліку аж по звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (в тому числі, якщо ліквідація відбувається до закінчення такого звітного періоду).
Щодо термінів подання такої податкової звітності, то відповідно до п. 49.1 ПКУ, це звичайні строки подання цієї звітності, встановлені ПКУ.
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