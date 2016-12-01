Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФС у підкатегорії 135.03 ресурсу "ЗІР" пояснює, що онлай-сервіс «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) надає можливість платникам податків безкоштовно підготувати і подати у режимі реального часу до контролюючих органів електронну звітність, а також переглянути інформацію щодо стану їх розрахунків з бюджетом, зокрема інформацію про заборгованість зі сплати податків і зборів.
Для забезпечення однакового підходу до приймання звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, для визначеного пп. «в» п. 49.3 ПКУ способу подання необхідно укласти договір про визнання електронних документів між контролюючим органом та платником податків.