За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

Упродовж десяти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до зведеного бюджету податків і зборів 1558,8 млн. грн., що на 451,8 млн. грн., або майже на третину перевищує минулорічні показники. Державний бюджет платники поповнили на 603,5 млн. грн., а до місцевої скарбниці сплатили 955,3 млн. грн.
Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 678,9 млн. грн., податку на додану вартість – 249,5 млн. грн. Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів додав до бюджету – 148,2 млн. грн., плата за землю – 134,7 млн. грн., податок на прибуток підприємств – 107,2 млн. грн., платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 114,8 млн. грн.
З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 58,3 млн. грн. військового збору та 20,4 млн. грн. податку з пасивних доходів.
Чернівецьким підприємцям цього року відшкодовано з бюджету 57,3 млн. грн. податку на додану вартість, що більш, ніж на третину перевищує показники минулого року.
Завдяки свідомому ставленню бізнесу та чернівчан до сплати податків, цьогоріч вдалося досягнути значного приросту податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.