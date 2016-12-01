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01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

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01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

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11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

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15:46
29 листопада

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Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

Сьогодні, 11:01 / Коментарів: 0
30-го листопада представники Громадянської мережі ОПОРА в Чернівецькій області презентували результати аналізу роботи депутатів-мажоритарників Чернівецької області за 8 місяців (лютий-жовтень 2016 р.). Як зазначив громадський консультант ОПОРИ Тарас Прокоп: “В загальному рейтингу моніторингу, Чернівецька область зайняла перше місце за середньою оцінкою роботи всіх наших депутатів, а двоє з них потрапили в топ-5”.

Моніторинг включав в себе спостереження за роботою 105-ти народних депутатів, які були обрані на мажоритарних округах. В число народних обранців, робота яких аналізувалася, потрапили всі 4 депутати-мажоритарники від Чернівецької області.



Микола Федорук (201-ий округ)

За 8 місяців роботи Микола Федорук не пропустив жодного засідання свого комітету (Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування), а також справно відвідував пленарні засідання, згідно з письмовою реєстрацією, пропустив всього 1 засідання. За цей час роботи Верховної Ради, депутат зареєстрував 18 постанов та 18 законопроектів. Проте жоден законопроект Миколи Трохимовича не стосувався проблем 201-го виборчого округу, але 10 з них стосувалися передвиборчої програми депутата.

За звітний період Микола Федорук подав всього 1 запит і мав 39 виступів. В депутата діє одна приймальня в м. Чернівці і за 8 місяців депутат провів 8 особистих прийомів виборців. Під час презентації результатів помічник народного депутата, Євген Прокопець зазначив: “Депутату цілком достатньо проводити 1 особистий прийом виборців на місяць, оскільки 201-ий виборчий округ включає лише один населений пункт - м. Чернівці”. Микола Трохимович час від часу інформує про свою роботу в ЗМІ, а також подав письмовий звіт про свою роботу за рік представникам ОПОРИ.

В рейтингу ОПОРИ Микола Федорук зайняв 28-ме місце.



Іван Рибак (202-ий округ)

Відвідав 94% засідань комітету (Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) та 89,47% пленарних засідань (10 пропусків без поважних причин) за письмовою реєстрацією. За період з лютого по жовтень 2016 р. Іван Рибак зареєстрував 1 постанову та 26 законопроектів. 10 з них стосуються проблем округу та 11 його передвиборчої програми.

Депутатом було подано 28 запитів, 23 з них щодо проблем округу. 68 разів Іван Рибак виступав на пленарних засіданнях. В нього діє 4 приймальні, проте вони працюють нерегулярно. За 8 місяців Іван Рибак провів 21 особистий прийом виборців, взяв участь у 45 публічних заходах та 15 разів приймав участь у роботі органів місцевого самоврядування. Звіт про свою роботу за рік відповідно до форми ОПОРИ депутат не надавав.

В рейтингу ОПОРИ Іван Рибак зайняв 5-те місце.



Григорій Тіміш (203-ій округ)

Відвідав 93% засідань комітету (Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції) та 94,74% пленарних засідань згідно з письмовою реєстрацією (пропущено 5 засідань). За вісім місяців Григорій Іванович зареєстрував 6 постанов та 13 законопроектів. 3 законопроекти стосувалися проблем 203-го округу і 4 передвиборчої програми депутата. Григорій Тіміш подав 28 запитів, 21 з них, щодо проблем округу. На пленарних засідання виступав всього 2 рази.

В межах виборчого округу в депутата працює 2 приймальні і за 8 місяців він провів 32 особистих прийоми виборців та взяв участь у 28-ми публічних заходах. 10 разів приймав участь у роботі органів місцевого самоврядування.

Час від часу Григорій Тіміш звітує про свою роботу в ЗМІ, а також надав повний письмовий звіт ГМ “ОПОРА” про свою роботу за рік.

В рейтингу ОПОРИ Григорій Тіміш зайняв 8-ме місце



Максим Бурбак (204-ий округ)

За 8 місяців депутат відвідав 100% засідань свого комітету (Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю), а також 93,68% пленарних засідань згідно з письмовою реєстрацією (6 пропущено). Максим Бурбак зареєстрував 12 постанов та 22 законопроекти. З них 1 законопроект щодо проблем округу та 2 законопроекти, що стосуються передвиборчої програми депутата. Максим Юрійович подав 18 запитів, з них 14 щодо проблем округу. Депутат 80 разів виступав на пленарних засіданнях.

В межах 204-го округу в Максима Бурбака діє 4 громадські приймальні і ще 7 поза його межами. За цей період депутат здійснив 38 особистих прийомів виборців та взяв участь у 40 публічних заходах, а також 4 рази брав участь у роботі органів місцевого самоврядування.

Максим Бурбак регулярно звітує про свою роботу в ЗМІ, а також надав письмовий звіт про рік роботи у Верховній Раді ГМ “ОПОРА”.

В рейтингу ОПОРИ Максим Бурбак зайняв 3-тє місце
Звіти та більш детальну інформацію про роботу народних депутатів можна отримати за адресою: https://rada.oporaua.org

Захід здійснено Громадянською мережею ОПОРА за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (виконується Фондом Східна Європа).
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