Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

30-го листопада представники Громадянської мережі ОПОРА в Чернівецькій області презентували результати аналізу роботи депутатів-мажоритарників Чернівецької області за 8 місяців (лютий-жовтень 2016 р.). Як зазначив громадський консультант ОПОРИ Тарас Прокоп: “В загальному рейтингу моніторингу, Чернівецька область зайняла перше місце за середньою оцінкою роботи всіх наших депутатів, а двоє з них потрапили в топ-5”.



Моніторинг включав в себе спостереження за роботою 105-ти народних депутатів, які були обрані на мажоритарних округах. В число народних обранців, робота яких аналізувалася, потрапили всі 4 депутати-мажоритарники від Чернівецької області.







Микола Федорук (201-ий округ)



За 8 місяців роботи Микола Федорук не пропустив жодного засідання свого комітету (Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування), а також справно відвідував пленарні засідання, згідно з письмовою реєстрацією, пропустив всього 1 засідання. За цей час роботи Верховної Ради, депутат зареєстрував 18 постанов та 18 законопроектів. Проте жоден законопроект Миколи Трохимовича не стосувався проблем 201-го виборчого округу, але 10 з них стосувалися передвиборчої програми депутата.



За звітний період Микола Федорук подав всього 1 запит і мав 39 виступів. В депутата діє одна приймальня в м. Чернівці і за 8 місяців депутат провів 8 особистих прийомів виборців. Під час презентації результатів помічник народного депутата, Євген Прокопець зазначив: “Депутату цілком достатньо проводити 1 особистий прийом виборців на місяць, оскільки 201-ий виборчий округ включає лише один населений пункт - м. Чернівці”. Микола Трохимович час від часу інформує про свою роботу в ЗМІ, а також подав письмовий звіт про свою роботу за рік представникам ОПОРИ.



В рейтингу ОПОРИ Микола Федорук зайняв 28-ме місце.







Іван Рибак (202-ий округ)



Відвідав 94% засідань комітету (Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) та 89,47% пленарних засідань (10 пропусків без поважних причин) за письмовою реєстрацією. За період з лютого по жовтень 2016 р. Іван Рибак зареєстрував 1 постанову та 26 законопроектів. 10 з них стосуються проблем округу та 11 його передвиборчої програми.



Депутатом було подано 28 запитів, 23 з них щодо проблем округу. 68 разів Іван Рибак виступав на пленарних засіданнях. В нього діє 4 приймальні, проте вони працюють нерегулярно. За 8 місяців Іван Рибак провів 21 особистий прийом виборців, взяв участь у 45 публічних заходах та 15 разів приймав участь у роботі органів місцевого самоврядування. Звіт про свою роботу за рік відповідно до форми ОПОРИ депутат не надавав.



В рейтингу ОПОРИ Іван Рибак зайняв 5-те місце.







Григорій Тіміш (203-ій округ)



Відвідав 93% засідань комітету (Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції) та 94,74% пленарних засідань згідно з письмовою реєстрацією (пропущено 5 засідань). За вісім місяців Григорій Іванович зареєстрував 6 постанов та 13 законопроектів. 3 законопроекти стосувалися проблем 203-го округу і 4 передвиборчої програми депутата. Григорій Тіміш подав 28 запитів, 21 з них, щодо проблем округу. На пленарних засідання виступав всього 2 рази.



В межах виборчого округу в депутата працює 2 приймальні і за 8 місяців він провів 32 особистих прийоми виборців та взяв участь у 28-ми публічних заходах. 10 разів приймав участь у роботі органів місцевого самоврядування.



Час від часу Григорій Тіміш звітує про свою роботу в ЗМІ, а також надав повний письмовий звіт ГМ “ОПОРА” про свою роботу за рік.



В рейтингу ОПОРИ Григорій Тіміш зайняв 8-ме місце







Максим Бурбак (204-ий округ)



За 8 місяців депутат відвідав 100% засідань свого комітету (Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю), а також 93,68% пленарних засідань згідно з письмовою реєстрацією (6 пропущено). Максим Бурбак зареєстрував 12 постанов та 22 законопроекти. З них 1 законопроект щодо проблем округу та 2 законопроекти, що стосуються передвиборчої програми депутата. Максим Юрійович подав 18 запитів, з них 14 щодо проблем округу. Депутат 80 разів виступав на пленарних засіданнях.



В межах 204-го округу в Максима Бурбака діє 4 громадські приймальні і ще 7 поза його межами. За цей період депутат здійснив 38 особистих прийомів виборців та взяв участь у 40 публічних заходах, а також 4 рази брав участь у роботі органів місцевого самоврядування.



Максим Бурбак регулярно звітує про свою роботу в ЗМІ, а також надав письмовий звіт про рік роботи у Верховній Раді ГМ “ОПОРА”.



В рейтингу ОПОРИ Максим Бурбак зайняв 3-тє місце

Звіти та більш детальну інформацію про роботу народних депутатів можна отримати за адресою: https://rada.oporaua.org



Захід здійснено Громадянською мережею ОПОРА за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (виконується Фондом Східна Європа).