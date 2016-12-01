Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

В Україні, внаслідок агресії Російської Федерації, анексії Криму та війни на сході України, відбулося найбільше внутрішнє переміщення в Європі з часів Другої Світової війни.
Фактично, внутрішньо переміщені особи, це особи, які підпадають під визначення вимушені переселенці, але які, покинувши місце свого постійного проживання, залишаються в країні своєї громадянської належності та можуть користуватися її захистом.
Відповідно до Закону України № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Уряд врегульовує питання забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними. З цією метою Постановою Кабінету міністрів України № 646 впроваджено Порядок, який визначає умови створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб для центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб або їх законних представників, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Інформація до бази даних вноситься структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад (далі — уповноважені органи) в електронній формі на підставі поданої внутрішньо переміщеною особою заяви, форму якої затверджуєМінсоцполітики.
База даних дає змогу обробляти персональні дані зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
Реалізація постанови сприяє проведенню процедури обліку внутрішньо переміщених осіб та повноцінному виявлянню їх потреб і намірів, що дозволить внутрішньо переміщеним особам у повній мірі реалізувати свої права та свободи.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області