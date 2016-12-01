На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

Державні лісогосподарські підприємства області до передноворічного періоду 2017 року готові

На виконання наказу т.в.о Голови Державного агентства лісових ресурсів України від 15.11.2016 року №404 «Про заходи щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період 2017 року», з метою посилення охорони лісів, збереження хвойних насаджень від незаконних рубок та встановлення належного контролю за заготівлею, перевезенням і реалізацією новорічних ялинок у передноворічний період 2017 року Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства зобов’язано всіх керівників державних лісогосподарських підприємств посилити охорону лісових насаджень, особливо хвойних молодняків, опрацювати і погодити з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, територіальними органами поліції та Держекоінспекції комплексні плани проведення спільних рейдів на території державного лісового фонду, організувати взаємодію з охорони хвойних насаджень та попередження правопорушень у лісовій сфері між рейдовими бригадами державної лісової охорони, працівниками територіальних органів поліції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськими організаціями та представниками засобів масової інформації.

Згідно із розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації №815-р від 28 листопада 2016 року «Про заготівлю і реалізацію новорічних ялинок у передноворічний період 2017 року» заготівля новорічних ялинок проводиться за рахунок розчистки сільськогосподарських угідь, прорубування квартальних просік, розчищення трас ліній електромереж, шляхів, а також у порядку проведення рубок формування і оздоровлення лісів та на спеціальних плантаціях у обсягах, необхідних для досягнення мети зазначених лісогосподарських заходів.

У розпорядженні зокрема йдеться і про те, що у передноворічний період 2017 року

виписування постійними лісокористувачами лісорубних квитків на право проведення лісогосподарських заходів, під час яких можливе отримання новорічних ялинок, проводиться за погодженням з управлінням екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. До виписки лісорубних квитків проводиться також обстеження відповідних ділянок за участю спеціалістів державних органів лісового господарства і управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації зі складанням актів із визначенням можливої кількості отримання ялинок внаслідок проведення лісогосподарського заходу.Відпуск та реалізація заготовлених новорічних ялинок проводиться з обов’язковим маркуванням самоклейними етикетками (або пластиковими бірками) зі штрих-кодом.



Всього у передноворічний період 2017 року лісогосподарськими підприємствами області планується реалізувати біля 12 тис. ялинок. Середня вартість деревця становитиме 93 грн. Слід зазначити, що за останні 15 років обсяги заготівлі ялинок суттєво зменшились (минулими роками обсяги заготівлі новорічних ялинок становили понад 30 тис. шт.).

