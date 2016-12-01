Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

Чернівецькі митники цієї ночі вилучили два автомобілі за 90 та 30 тисяч гривень через облаштовані в них тайники для незаконного переміщення сигарет
Незаконно переміщувані тютюнові вироби виявили вчора близько 23 год. співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно з працівниками групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи.
Прямуючи до Румунії через пункт пропуску “Порубне” митного поста “Вадул – Сірет” Чернівецької митниці ДФС легковим автомобілем «Opel Vectra», 48-річний громадянин Румунії для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», переміщуючи при цьому предмети, які підлягають обов’язковому декларуванню. При візуальному огляді чоловік пред’явив до митного контролю 100 пачок сигарет марки «Rothmans».
Таким чином, громадянин порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, що передбачено ст.471 МКУ.
За результатами поглибленого огляду митниками встановлено, що водій легковика також приховав 233 пачки тютюнових виробів у спеціально виготовлених сховищах в передній панелі салону автомобіля та правому й лівому лонжеронах в моторному відсіку.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.2 ст.483 МКУ, адже у цьому році це вже друга спроба даного громадянина незаконно перемістити через митний кордон України тютюнові вироби з приховуванням від митного контролю.
За складеним співробітниками митниці протоколом 323 пачки сигарет вітчизняного виробництва з акцизною маркою України марок “Kent” та “Rothmans” загальною вартістю понад 7 тис. грн. та легковик з іноземною реєстрацією 2004 р.в., оцінений у 90 тис.грн., вилучено.
До того ж, за повторне вчинення даного правопорушення громадянин сплатить штраф у розмірі 200% відсотків вартості прихованих предметів.
Кількома годинами пізніше у цьому ж пункті пропуску митники вилучили у 28-річного мешканця Чернівецької області легковий автомобіль з іноземною реєстрацією “Mitsubishi Space Wagon” через приховані ним у спеціально виготовлених тайниках 230 пачок сигарет марки “Rothmans”. У відношенні громадянина запроваджено справу за ст.471 та ч.1 ст.483 МКУ. Вартість вилученого склала майже 34 тис.грн.