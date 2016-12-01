Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

29 листопада 2016 року в м.Чернівці відбулася важлива подія для всієї області, Вижницького району та ДП «Берегометське ЛМГ» зокрема.
Вже п’ятий рік поспіль Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» під керівництвом Президента ГріголаКатамадзе проводить Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків». Рейтинг проводився у два тури - на регіональних та Всеукраїнському рівнях і має на меті посилити роль та авторитет платника податків в житті країни та підвищити загальну культуру сплати податків. Цього року заявки на участь подали 708 підприємств-платників податків по всій Україні. На участь у ІІ-му турі вийшло 157 лауреатів, з яких переможцями було обрано 40.
Оцінювала кандидатів Вища Рейтингова Комісія. Головну роль в оцінюванні відігравало дотримання податкової дисципліни, кількість офіційно працевлаштованих на підприємстві осіб та витрати на соціальні програми. Тобто переможці обиралися за такими номінаціями:
- найвищий показник по середньомісячній заробітній платі;
- найбільша кількість працюючих;
- найбільша кількість коштів сплачених на соціальні програми;
- культура та спорт.
На обласному рівні участь в Регіональному рейтингу взяли 23 підприємства. У номінації «Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості-2015» (велике підприємство) ДП «Берегометське ЛМГ» нагороджене Дипломом за II-ге місце. Ми гордимося такою почесною відзнакою,гордимося усіма працівниками підприємства, адже особиста праця кожного, її результати поповняють скарбничку успіхів і досягнень нашого великого, потужного і міцного господарства.
Відзнака є нагородою Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».Вручається за вагомий внесок у справі захисту прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших галузях їх діяльності на місцевому, регіональному, галузевому, всеукраїнському рівнях, проявлену ініціативу і творчий підхід в організації діяльності Асоціації, підтримку і активну участь у заходах, що проводяться Асоціацією, активну участь в громадській діяльності та високу результативність праці.
На урочистій церемонії у Чернівцях, яка була організована Територіальним відділенням АППУ у Чернівецькій області, голова Ради – Мисевич Ігор Захарович,побували т.в.о. директора Руслан Максимчук та головний бухгалтер підприємства Ольга Георгійчук. Вручив Диплом в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак.
- Отримуючи нагороду, - зізнається керівник, - відчував велику відповідальність і нестримну радість за досить нелегкий пройдений шлях лісмисливгоспом за 2015 рік. Адже в умовах такої нестабільності, еконономічно-фінансової кризи, війни в державі, а ще постійними наріканнями всіх, кому не лінь, на лісівників, колектив таки справився зі своїм завданням. Виробництво поглиблюється, лісові дороги будуються і утримуються, лісові насадження зберігаються, туристи відпочивають, АТОвці оздоровлюються, а головне – збережені робочі місця.
- Так, - зазначає Руслан Тарасович, - нам ще дуже треба всього багато зробити, попереду ще важчі часи чекають на нас,виробників, але ми вистоїмо і будемо плідно працювати, щоб влада і громадськість достойно ставилися до лісової галузі і професії лісівника.
Ніщо так в житті не визначає людину як честь, праця і досягнення. Тому, закликаємо усіх чесно і віддано працювати, кожному виконувати сумлінно свою роботу, незважаючи ні на що – творити добро і бути людьми.
Тетяна Тирон