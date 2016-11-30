Що, Де, Коли

у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.



На розгляд сесії виноситься питання:

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».

На зустрічі можна буде

в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».

(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.