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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:07
01 грудня

Ліквідуєте підприємство - не забудьте подати податкову звітність

11:06
01 грудня

Щоб звітувати через "Електронний кабінет" слід укласти договір

11:05
01 грудня

За податковими платежами чернівчани перетнули 1,5 мільярдну позначку

11:01
01 грудня

Депутати-мажоритарники Чернівецької області: здобутки за рік роботи

10:58
01 грудня

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб

10:57
01 грудня

На новорічні свята лісівники Буковини планують реалізувати біля 12 тис. ялинок

10:48
01 грудня

Чернівецькі митники вилучили два автомобілі через цигарки

10:45
01 грудня

Берегометське лісомисливське господарство здобуло почесне місце на конкурсі «Сумлінний платник податків- 2015»

10:37
01 грудня

Суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік

10:15
01 грудня

20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

10:14
01 грудня

Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Теми Дня ТВА середа, 30.11.2016

Сьогодні, 10:38 / Коментарів: 0

- Коефіцієнтів, які додають зайвих нулів у платіжки за тепло, більше не буде.
- Двоє буковинців опинилися у п’ятірці найпрацьовитіших нардепів.
- Звідки взялося 400 мільйонів та чи повертатиме їх містові "Добробут"?
- З другої спроби у Чернівцях таки показали скандальний фільм This is gay propaganda.
- У третю річницю жорстокого побиття та розгону мирного протесту студентів чернівецька молодь провела благодійну акцію.
- Учасник АТО із Луганщини презентував документальну книгу про війну.
- Факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича - 76.
- Рекордну партію контрабанди вилучили правоохоронці на Буковині.
- Більш ніж 5 кілограмів сонячного каміння в Україну намагався ввезти 31-річний буковинець.
- У Чернівцях нагородили сумлінних платників податків.
- Сьогодні українському естрадному співакові Назарію Яремчуку могло би виповнитися 65 років.
- Найближчим часом обіцяють реконструювати основні плавальні басейни: у ЗОШ № 27 та на стадіоні "Буковина".
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