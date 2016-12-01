Завдяки втручанню прокуратури суд позбавив винуватця ДТП права керування транспортними засобами строком на 1 рік
Апеляційний суд Чернівецької області задовольнив апеляційну скаргу заступника прокурора області та скасував вирок Заставнівського районного суду від 27.09.2016 щодо винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої травмувались пасажири.
Так, 28.09.2015 житель Заставнівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи транспортним засобом, в якому перебували його товариш, цивільна дружина та її малолітній син, перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та перекинувся. В результаті вказаної ДТП постраждало троє осіб, в тому числі малолітня дитина (двоє отримали середньої тяжкості та одна - тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За скоєне Заставнівський районний суд засудив обвинуваченого до 3 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. На підставі ст.75 КК України звільнив від відбування основного покарання з випробуванням на 2 роки.
Прокуратура Чернівецької області з рішенням суду першої інстанції в частині недоцільності позбавлення обвинуваченого права керувати транспортними засобамине погодилась, так як вважає, що за дане правопорушення чоловіка потрібно було позбавити права керувати автомобілем, тому подала апеляційну скаргу.
Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора та додатково позбавив винуватця ДТП права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.