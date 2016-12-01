20 ТИСЯЧ БУКОВИНЦІВ КОРИСТУЮТЬСЯ СЕРВІСОМ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ СПОЖИВАЧА ГАЗУ

Минулоріч ПАТ «Чернівцігаз» запустив для своїх клієнтів web-сервіс Особистий кабінет споживача газу. Протягом року, враховуючи потреби та бажання користувачів, над сервісом йшла постійна робота з усунення недоліків та вдосконалення його функціоналу. Наразі більше 20 тисяч буковинців вже оцінили переваги обслуговування за допомогою Особистого кабінету. Загалом користувачами даного онлайн-сервісу є понад 1 мільйон споживачів з 16 областей України.



В листопаді 2015 року ПАТ «Чернівцігаз» презентував буковинцям новий онлайн-сервіс – Особистий кабінет споживача природного газу. Запуск сервісу дозволив користувачам самостійно отримати інформацію про свій тариф, перевірити поточний баланс, внести показання лічильника, звірити історію платежів, здійснити оплату за газ он-лайн та поставити запитання фахівцям компанії.



Протягом року функціонал сервісу постійно вдосконалювався, виходячи із побажань його користувачів. Як результат, у споживачів газу з’явилась можливість отримати інформацію про нараховану субсидію, завантажити рахунок за газ, а також скачати заяви-приєднання до договору на постачання й розподіл газу.



Вже з квітня поточного року користувачі сервісу можуть переглянути інформацію про зареєстровану в базі компанії конфігурацію газових приладів, що встановлена в їхній оселі, й тим самим, провести звірку щодо кількості, типу приладів та типорозміру лічильника.



«За рік роботи, ми приклали максимум зусиль, щоб зробити наші відносини з споживачами газу зручними й відкритими. Як результат - нашим сервісом користуються вже понад 20 тисяч клієнтів, а це близько 10% від загальної кількості споживачів газу Чернівецької області. З початком опалювального сезону кількість зареєстрованих споживачів значно зросла. Це очікувана тенденція, адже онлайн-сервіс дозволяє здійснювати всі основні операції щодо отримання інформації та розрахунків за газ, перебуваючи просто в себе вдома, а відтак – заощадити свій час та зусилля», – зазначає Голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.



Найбільш активно в Особистому кабінеті реєструються споживачі блакитного палива міста Чернівці, Заставнівського, Кіцманського, Сторожинецького та Хотинського районів. За допомогою web-сервісу власники домоволодінь з лічильниками щомісяця вчасно передають до газової компанії показання приладів обліку, що є запорукою коректності нарахувань за використаний газ. Нагадуємо, що реєстрація в Особистому кабінеті на сайті cv.104.ua займає всього кілька хвилин. Для її проходження необхідно знати номер свого особового рахунку та суму останнього платежу за газ.



Окрім споживачів Чернівецької області Особистий кабінет відкритий і для клієнтів ще 19-ти обласних і міських газових підприємств по всій Україні, а нещодавно на сайті 104.ua зареєструвався мільйонний користувач сервісу.



ДОВІДКА



Публічне акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ «Чернівцігаз» експлуатує 8,73 тис. км. газопроводів. У 2015 році підприємство протранспортувало близько 356 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є майже 228 тисяч сімей Чернівецької області та 4,2 тисячі підприємств, установ і організацій. ПАТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1300 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону