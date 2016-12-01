Буковинські лісівники вкотре передали допомогу в зону проведення АТО

Від самого початку антитерористичної операції Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства тісно співпрацює з волонтерами координаційного центру, який надає допомогу військовим.
Матеріали для фортифікаційних споруд на передовій, провізія, одяг та технічні засоби – все це не раз надавалося буковинськими лісівниками бійцям, які боронять кордони України.
28 листопада цього року волонтерам від Чернівецького управління лісомисливського господарства було передано паливно-мастильні матеріали для 25 батальйону ЗСУ «Київська Русь».
«Ми й надалі готові допомагати захисникам всім, чим можемо. У разі необхідності, запевняємо, можемо надати ресурси на відновлення чи ремонт автомобіля, який згодиться в зоні проведення АТО», - зазначив в. о начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.