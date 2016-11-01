З 1 грудня 2016 року відбудеться перерахунок пенсій

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області обговорили питання перерахунку пенсій у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня 2016 року.– Із загального контингенту осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду в Чернівецькій області, а це 229,4 тисяч осіб, з 01.12.2016 перераховані пенсійні виплати 199 тис. особам, з них більше, ніж у 85 % після перерахунку розмір пенсії збільшився. Середній розмір підвищення пенсії по області склав 118,36 грн. Додаткові видатки на виплату пенсій після проведеного перерахунку становлять майже 20,2 млн. грн., – повідомила перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Ольга Кривуля.Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму перераховано:– мінімальні розміри пенсії за віком та підвищення за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам;– мінімальні розміри пенсій інвалідів та осіб, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника;– встановлені до пенсії підвищення або доплати, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму (наприклад, розміри підвищень інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам війни, членам загиблих військовослужбовців, жертвам нацистських переслідувань, надбавки донорам, доплати шахтарям, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо).Однак окремим категоріям пенсіонерів після проведеного перерахунку з сума пенсії до виплати не змінилась, а саме:–для осіб, у яких розмір пенсії не досягає 949,00 грн. та яким виплачується державна адресна допомога до цього розміру;–для осіб, в складі пенсійної виплати яких є сума фіксованої індексації, розмір якої перевищує суму підвищення після проведення перерахунку.Ольга Володимирівна повідомила, що працюючі пенсіонери матимуть право на перерахунок мінімального розміру пенсії за віком та підвищення за понаднормативний стаж у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, після звільнення з роботи або після припинення підприємницької діяльності. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про всі обставини, які впливають на розмір пенсійного забезпечення.Зауважила, що всі перерахунки пенсій проводяться за матеріалами пенсійних справ, тому пенсіонерам немає необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду за проведенням такого перерахунку. Інформацію про умови проведення перерахунку можна знайти на веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та на веб-порталі Пенсійного фонду України.