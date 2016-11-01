З 1 грудня 2016 року відбудеться перерахунок пенсій

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Новини
15:47
30 листопада

ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

15:04
30 листопада

НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ ЗАТРИМАЛИ БУРШТИН

13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

15:39
29 листопада

Телеведуча «1+1» Ольга Фреймут дізнається, чи вміє мер Чернівців прасувати сорочки

14:24
29 листопада

У палаці Академічний відбудеться 15 загальноміський конкурс «Студент року 2016»

14:10
29 листопада

До Чернівців повертається особовий склад 2 Стрілецької роти Нацгвардії України

13:46
29 листопада

Буковинські рятувальники вибороли перше місце на відкритих змаганнях з пошукового туризму

13:42
29 листопада

Рятувальники навчають буковинців правил пожежної безпеки у побуті

13:39
29 листопада

Хто є платником водної ренти

13:38
29 листопада

Скільки зберігати податкові документи

13:38
29 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

13:35
29 листопада

На Буковині створили новий супутниковий канал про українську культуру

12:20
29 листопада

У Чернівцях оголошується конкурс на кращу новорічну вітрину

11:28
29 листопада

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Вірменії

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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З 1 грудня 2016 року відбудеться перерахунок пенсій

Сьогодні, 17:39 / Коментарів: 0
З 1 грудня 2016 року відбудеться перерахунок пенсій
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області обговорили питання перерахунку пенсій у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 грудня 2016 року.
– Із загального контингенту осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду в Чернівецькій області, а це 229,4 тисяч осіб, з 01.12.2016 перераховані пенсійні виплати 199 тис. особам, з них більше, ніж у 85 % після перерахунку розмір пенсії збільшився. Середній розмір підвищення пенсії по області склав 118,36 грн. Додаткові видатки на виплату пенсій після проведеного перерахунку становлять майже 20,2 млн. грн., – повідомила перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Ольга Кривуля.
Виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму перераховано:
– мінімальні розміри пенсії за віком та підвищення за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам;
– мінімальні розміри пенсій інвалідів та осіб, які отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
– встановлені до пенсії підвищення або доплати, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму (наприклад, розміри підвищень інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам війни, членам загиблих військовослужбовців, жертвам нацистських переслідувань, надбавки донорам, доплати шахтарям, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо).
Однак окремим категоріям пенсіонерів після проведеного перерахунку з сума пенсії до виплати не змінилась, а саме:
–для осіб, у яких розмір пенсії не досягає 949,00 грн. та яким виплачується державна адресна допомога до цього розміру;
–для осіб, в складі пенсійної виплати яких є сума фіксованої індексації, розмір якої перевищує суму підвищення після проведення перерахунку.
Ольга Володимирівна повідомила, що працюючі пенсіонери матимуть право на перерахунок мінімального розміру пенсії за віком та підвищення за понаднормативний стаж у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, після звільнення з роботи або після припинення підприємницької діяльності. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про всі обставини, які впливають на розмір пенсійного забезпечення.
Зауважила, що всі перерахунки пенсій проводяться за матеріалами пенсійних справ, тому пенсіонерам немає необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду за проведенням такого перерахунку. Інформацію про умови проведення перерахунку можна знайти на веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та на веб-порталі Пенсійного фонду України.
Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
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