Чернівецький УКРОП: "Не буде евросокира гуляти Карпатами"

Буковинські укропівці ініціювали звернення до Кабміну на сесії обласної ради стосовно недопущення скасування мораторію на вивіз необробленої деревини
Депутати Чернівецької обласної ради від фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» стали ініціаторами звернення до Кабінету Міністрів України на позачерговій сесії облради стосовно недопущення скасування мораторію на експорт українського лісу за кордон.
Скасування мораторію на вивіз необробленої деревини повністю знищить один з наших ресурсів, що спричинить екологічну катастрофу. Ліси були, є, і будуть однією з умов здорового розвитку поколінь українців, - вважають буковинські укропівці.
Буковинці, як ніхто інший мають стати на захист свого природного багатства, адже наші Карпати також є запорукою розвитку туристичної інфраструктури, - аргументують ще один важливий аспект в умовах децентралізації депутати від УКРОПу.
Те, що українцям дала природа, віками намагаються відібрати. Ми маємо продовжити стояти за своє!
«Закликаємо Кабінет Міністрів України не допустити скасування мораторію на вивіз необробленої деревини за межі країни.
Просимо всіх консолідуватися і не допустити екологічний та економічний крах, до якого може призвести суцільна рубка лісу для експорту закордон.
Закликаємо Кабінет Міністрів України не допустити скасування мораторію на вивіз необробленої деревини за межі країни.
Такий крок повністю знищить один з наших ресурсів, що спричинить екологічну катастрофу.
Ліси були, є, і будуть однією з умов здорового розвитку поколінь українців.
Буковинцям це питання має боліти більше за інших, адже наші Карпати також є запорукою розвитку туристичної інфраструктури.
Просимо всіх консолідуватися і не допустити екологічний та економічний крах, до якого може призвести суцільна рубка лісу для експорту закордон», - йдеться у зверненні фракції «УКРОП» до депутатів Чернівецької обласної ради.
Звернення депутати розглядатимуть завтра, 1 грудня, на позачерговій сесії.