ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкти державного майна,

Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.
1.Найменування об’єкта: Приміщення першого поверху будівлі їдальні (літ.Б)
Балансоутримувач: ДВНЗ „Чернівецький транспортний коледж”, код за ЄДРПОУ 01116503, 58000, м. Чернівці, вул. 28 Червня, 73, тел. (0372) 526500.
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. 28 Червня, буд.73.
Загальна площа, м2 : 70,33
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 364 дні
Мета використання: розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи у навчальному закладі.
2.Найменування об’єкта: приміщення першого поверху будівлі (літ.А) пункту пропуску «Мамалига - Крива».
Балансоутримувач: Філія „Укрінтеравтосервіс - Закарпаття” УДП „Укрінтеравтосервіс”, код за ЄДРПОУ 22087987, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, c. Великі Лази, вул. Східна, 3, 88001/листування-вул. Тельмана,м.Ужгород,111, 88000, тел. (0312) 660412
Місцезнаходження: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 226
Загальна площа, м2 : 11,7.
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців
Мета використання: розміщення фінансової установи (відділення банку)
3. Найменування об’єкта: частина приміщення (31) другого поверху адмінбудівлі (літ. А) пункту пропуску «Порубне – Сірет».
Балансоутримувач: Філія „Укрінтеравтосервіс - Закарпаття” УДП „Укрінтеравтосервіс”, код за ЄДРПОУ 22087987, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, c. Великі Лази, вул. Східна, 3, 88001/листування-вул. Тельмана,м.Ужгород,111, 88000, тел. (0312) 660412
Місцезнаходження: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тереблече, вул. Головна, 1Н
Загальна площа, м2 : 11,5
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Мета використання: розміщення фінансової установи (відділення банку).
4. Найменування об’єкта: Вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі навчального корпусу №3 (літ.А-А’)
Балансоутримувач: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, код за ЄДРПОУ 02071240
58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 584810, 584811.
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25.
Загальна площа, м2 : 51,8.
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 364 дні
Мета використання: розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи у навчальному закладі.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування даного оголошення в газеті „Відомості приватизації” та на веб – сайті ФДМУ за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21А, РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».