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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

15:39
29 листопада

Телеведуча «1+1» Ольга Фреймут дізнається, чи вміє мер Чернівців прасувати сорочки

14:24
29 листопада

У палаці Академічний відбудеться 15 загальноміський конкурс «Студент року 2016»

14:10
29 листопада

До Чернівців повертається особовий склад 2 Стрілецької роти Нацгвардії України

13:46
29 листопада

Буковинські рятувальники вибороли перше місце на відкритих змаганнях з пошукового туризму

13:42
29 листопада

Рятувальники навчають буковинців правил пожежної безпеки у побуті

13:39
29 листопада

Хто є платником водної ренти

13:38
29 листопада

Скільки зберігати податкові документи

13:38
29 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

13:35
29 листопада

На Буковині створили новий супутниковий канал про українську культуру

12:20
29 листопада

У Чернівцях оголошується конкурс на кращу новорічну вітрину

11:28
29 листопада

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Вірменії

11:21
29 листопада

«Війна і міф» у ЧНУ ім. Юрія Федьковича

11:15
29 листопада

У Центрі обслуговування платників чернівчанам надали 423 тисячі послуг

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
30 листопада о 10.00
у сесійній залі міської ради скликається 18 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
30 листопада о 11.00
в Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина», що за адресою м. Чернівці, б-р Героїв Крут, 11, відбудеться урочистий захід присвячений Міжнародному дню інваліда.
Також планується відкриття реабілітаційного класу з поведінкової терапії за програмою «АВА».
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
30 листопада о 16.00
в приміщенні Чернівецької обласної ради (м.Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб.332) відбудеться спільна прес-конференція заступника голови Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука, голови Чернівецького регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Івана Гешка, начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Богдана Вітовського і начальника управління фізичної культури та спорту
Чернівецької міської ради Дмитра Макаренка на тему: «Плаванню вищих досягнень в Чернівцях бути».
Йтиметься про яскраві перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях юних чернівецьких плавчинь та плавців.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

Сьогодні, 12:32 / Коментарів: 0
29 листопада на вул. Донбасівській у м. Чернівці поблизу рятувальної станції на міському пляжі водолазами було виявлено підозрілі предмети, ззовні схожі на вибухонебезпечні. Працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС, що прибули за викликом, встановили, що знахідками виявилися 9 артилерійських снарядів, калібру 76 мм, та 36 ручних гранат часів І Світової війни. Небезпека полягала в тому, що боєприпаси тривалий час пролежали у землі, і при необережному поводженні з ними могли вибухнути у будь-який момент, поставивши під загрозу життя людей, адже дальність розльоту таких снарядів сягає до 600 метрів. В установленому порядку піротехніки вилучили небезпечні знахідки та знешкодили їх.
Всього з початку року на території Чернівецької області виявлено та знешкоджено фахівцями групи піротехнічних робіт 185 вибухонебезпечних предметів. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає буковинців: при виявленні підозрілих предметів завжди дотримуйтесь правил безпеки. В жодному випадку не торкайтеся підозрілого предмета та не намагайтеся розібрати його. Місце знахідки огородіть підручними предметами яскравих кольорів та після цього відразу повідомите про виявлення за номерами “101” або “102”. Пам’ятайте, що правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.



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