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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:10
30 листопада

Чернівецькі спрощенці б’ють минулорічні податкові рекорди

13:09
30 листопада

Благодійні СМС не оподатковуються

12:32
30 листопада

У Чернівцях піротехніки знешкодили 9 снарядів та 36 ручних гранат

12:06
30 листопада

Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

12:04
30 листопада

З 1 грудня – мінімальний розмір ЄСВ 352 грн. та оновлений звіт

12:03
30 листопада

Орендарі чернівецької землі сплатили до бюджету 74,3 млн. грн.

12:01
30 листопада

На Буковині прикордонники разом з взаємодіючими підрозділами затримали значну партію тютюнових виробів

11:59
30 листопада

На Буковині вбили вовка-ватажка вагою 57 кілограмів

19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

15:39
29 листопада

Телеведуча «1+1» Ольга Фреймут дізнається, чи вміє мер Чернівців прасувати сорочки

14:24
29 листопада

У палаці Академічний відбудеться 15 загальноміський конкурс «Студент року 2016»

14:10
29 листопада

До Чернівців повертається особовий склад 2 Стрілецької роти Нацгвардії України

13:46
29 листопада

Буковинські рятувальники вибороли перше місце на відкритих змаганнях з пошукового туризму

13:42
29 листопада

Рятувальники навчають буковинців правил пожежної безпеки у побуті

13:39
29 листопада

Хто є платником водної ренти

13:38
29 листопада

Скільки зберігати податкові документи

13:38
29 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

13:35
29 листопада

На Буковині створили новий супутниковий канал про українську культуру

12:20
29 листопада

У Чернівцях оголошується конкурс на кращу новорічну вітрину

11:28
29 листопада

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Вірменії

11:21
29 листопада

«Війна і міф» у ЧНУ ім. Юрія Федьковича

11:15
29 листопада

У Центрі обслуговування платників чернівчанам надали 423 тисячі послуг

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
30 листопада о 10.00
у сесійній залі міської ради скликається 18 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
30 листопада о 11.00
в Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина», що за адресою м. Чернівці, б-р Героїв Крут, 11, відбудеться урочистий захід присвячений Міжнародному дню інваліда.
Також планується відкриття реабілітаційного класу з поведінкової терапії за програмою «АВА».
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
30 листопада о 16.00
в приміщенні Чернівецької обласної ради (м.Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб.332) відбудеться спільна прес-конференція заступника голови Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука, голови Чернівецького регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Івана Гешка, начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Богдана Вітовського і начальника управління фізичної культури та спорту
Чернівецької міської ради Дмитра Макаренка на тему: «Плаванню вищих досягнень в Чернівцях бути».
Йтиметься про яскраві перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях юних чернівецьких плавчинь та плавців.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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Теми Дня ТВА вівторок, 29.11.2016

Сьогодні, 12:07 / Коментарів: 0

- На Буковині вже виявлені перші випадки грипу.
- Тепла у квартирах не було, але платити за нього доведеться.
- У сквері на Соборній площі встановили нові енергоощадні ліхтарі.
- На 300 метрах дороги зробили політику, при цьому погребували комфортом майже півтисячі чернівчан.
- Волонтери продовжують звітувати про допомогу, яку отримують від чернівчан та передають військовим у зону АТО.
- Дітки з особливими потребами взяли участь у фестивалі "Сузір'я надії".
- Поет Богдан Томенчук презентував у Чернівцях поетичну збірку "Місто героїв і понятих".
- У художньому музеї відкрили виставку дитячих мрій.
- У Чернівцях презентували книгу Миколи Лисича "На барикадах".
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