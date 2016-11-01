Які подарунки до новорічних та різдвяних свят не оподатковуються

Напередодні новорічних свят актуальним є питання оподаткування подарунків, які отримують як діти, так і дорослі від підприємств, органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи профспілок.

Підприємства та організації власним коштом вітають дітей своїх працівників святковими подарунками. Нагадуємо, що оподаткування податком на доходи фізичних осіб дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок власних коштів для дітей працівників, здійснюється на загальних підставах. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Відповідно до п.п.165.1.39 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (у 2016 році – 689,0 грн.).

Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та квитків, які надаються платнику податків, перевищує у 2016 році – 689,0 грн., то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Оскільки подарунки надаються фізичним особам, то при їх видачі підприємству слід відобразити у податковому розрахунку суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку; і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою «160» вартість новорічних подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою «126» у разі перевищення такої суми як додаткове благо.

Аналогічно на загальних підставах оподатковуються подарунки придбані для працівників за власні кошти підприємства.

Крім цього, оподаткування новорічних подарунків для дітей регулюється Законом України від 30 листопада 2000 року № 2117-ІІІ «Про звільнення від оподаткування коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків», із змінами та доповненнями.

Слід зазначити, що цей Закон є винятком із загальних положень, встановлених Податковим кодексом України, та регулює деякі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків.

Відповідно до Закону у період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року вартість святкових подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи не буде включатись до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб-батьків тих дітей, які отримали їх від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських (у тому числі профспілкових) організацій та створених ними закладів освіти, охорони здоров’я і культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

При цьому, під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 8 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Оскільки прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2016 р. дорівнював 1378 грн., то неоподатковувана вартість новорічних подарунків у 2016 році (на період з 15 листопада до 31 грудня) складає 1378 х 8% = 110, 24 грн. На період з 1 січня до 15 січня 2017 року такий показник буде інший – залежно від прожиткового мінімуму для працездатної особи, який буде встановлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Якщо ж подарунок коштуватиме дорожче, ніж зазначені показники, то суму перевищення його вартості над ними необхідно оподатковувати за ставкою 18% як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта для доходів у негрошовій формі.

Отже, вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми згідно з вищевказаним Законом від перелічених установ і організацій, не включається до оподатковуваного доходу громадян, які є батьками. Разом з тим, такі доходи мають бути зазначені у формі № 1 ДФ незалежно від їх оподаткування. Їх слід відобразити з ознакою доходу «160».

