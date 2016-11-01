Олександр Мирний: Нинішня влада хоче розбагатіти в Україні, а жити – за її межами

Що, Де, Коли

у сесійній залі міської ради скликається 18 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

в Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина», що за адресою м. Чернівці, б-р Героїв Крут, 11, відбудеться урочистий захід присвячений Міжнародному дню інваліда.

Також планується відкриття реабілітаційного класу з поведінкової терапії за програмою «АВА».

у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?» , присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.

Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.

в приміщенні Чернівецької обласної ради (м.Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб.332) відбудеться спільна прес-конференція заступника голови Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука, голови Чернівецького регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Івана Гешка, начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Богдана Вітовського і начальника управління фізичної культури та спорту

Чернівецької міської ради Дмитра Макаренка на тему: «Плаванню вищих досягнень в Чернівцях бути» .

Йтиметься про яскраві перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях юних чернівецьких плавчинь та плавців.

у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.



На розгляд сесії виноситься питання:

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».

На зустрічі можна буде

в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».

(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.