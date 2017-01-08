8 грудня о 19:00

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
19:01
29 листопада

Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій в новорічні та різдвяні свята

18:58
29 листопада

Як зареєструвати народження дитини в закладах охорони здоров’я

16:09
29 листопада

27 грудня «Піккардійська Терція» привезе у Чернівці нову концертну програму «Лети…»

15:46
29 листопада

Медики, епідеміологи та надзвичайники запевняють, що епідемії грипу в області немає. Однак лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А (Н3N2)

15:39
29 листопада

Телеведуча «1+1» Ольга Фреймут дізнається, чи вміє мер Чернівців прасувати сорочки

14:24
29 листопада

У палаці Академічний відбудеться 15 загальноміський конкурс «Студент року 2016»

14:10
29 листопада

До Чернівців повертається особовий склад 2 Стрілецької роти Нацгвардії України

13:46
29 листопада

Буковинські рятувальники вибороли перше місце на відкритих змаганнях з пошукового туризму

13:42
29 листопада

Рятувальники навчають буковинців правил пожежної безпеки у побуті

13:39
29 листопада

Хто є платником водної ренти

13:38
29 листопада

Скільки зберігати податкові документи

13:38
29 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

13:35
29 листопада

На Буковині створили новий супутниковий канал про українську культуру

12:20
29 листопада

У Чернівцях оголошується конкурс на кращу новорічну вітрину

11:28
29 листопада

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Вірменії

11:21
29 листопада

«Війна і міф» у ЧНУ ім. Юрія Федьковича

11:15
29 листопада

У Центрі обслуговування платників чернівчанам надали 423 тисячі послуг

11:12
29 листопада

Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

11:09
29 листопада

До податкової жаліються ошукані працівники та сусіди

15:05
28 листопада

Додаткові пільги військовим щодо сплати кредиту

14:54
28 листопада

«Зростай серед кращих» - в Україні та Чернівцях оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат майбутнього»

14:51
28 листопада

У Чернівцях можуть призупинити навчання у школах через високу захворюваність на ГРВІ

14:48
28 листопада

Представлено нового директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА

14:46
28 листопада

На виборах в громадах Чернівецької області зафіксовано нерівномірний поділ округів

14:43
28 листопада

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ презентує у Чернівцях книгу «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ»

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
29 листопада о 12.30
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".
29 листопада о 14.00
в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
29 листопада о 14.00
в органній залі Чернівецької обласної філармонії, вул. Українська,30 відбудеться зустріч освітян Чернівецької області з директором Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, письменником Богданом Михайловичем Томенчуком, який до того ж презентує книгу «Місто героїв і понятих».
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
30 листопада о 10.00
у сесійній залі міської ради скликається 18 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
30 листопада о 11.00
в Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина», що за адресою м. Чернівці, б-р Героїв Крут, 11, відбудеться урочистий захід присвячений Міжнародному дню інваліда.
Також планується відкриття реабілітаційного класу з поведінкової терапії за програмою «АВА».
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 11.30
1 грудня о 11.30
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
8 грудня о 19:00
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.


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8 грудня о 19:00

8-01-2017, 18:55 / Коментарів: 0
у Чернівцях відбудеться презентація книжки відомого літературознавця і критика, директора Українського інституту книги Ростислава Семківа «Як писали класики». Видання підсумовує рецепти успіху визнаних у всьому світі письменників. На презентації автор розкаже основні секрети письменницької майстерності класиків.
Місце проведення – Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51). Вхід на презентацію – вільний.
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