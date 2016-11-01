Стали відомі всі кандидати на виборах до міських об’єднаних громад Чернівецької області

Обласний КВУ узагальнив інформацію про списки кандидатів на виборах до трьох міських об’єднаних територіальних громад Чернівецької області, які відбудуться 18 грудня.
На посади міських голів у трьох об’єднаних громадах претендують три теперішні міські голови, три сільських голови, один голова райради, один підприємець, один найманий працівник та одна тимчасово не працююча.Вашківецька міська об’єднана територіальна громада (включає м.Вашківці, села: Волока, бабине,Вали, Карапчів,Замостя. Загалом майже 8500 виборців)
На посаду міського голови претендують два кандидати- самовисуванці:
Перч Микола Партенійович, Вашківецький міський голова, безпартійний;
Робишак Микола Михайлович, старший технолог ДП ” Укрспирт”, безпартійний.До міської ради
(26 депутатів) висунули своїх кандидатів вісім партій. Найбільшу кількість кандидатів по 27 (лідер списку + всі 26 округів) висунули Аграрна партія України (АПУ), Блок Петра Порошенка ( БПП), ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода». УКРОП висунув 24 кандидати, Радикальна партія Ляшка (РПЛ) – 17; Народний фронт – 15 та Самопоміч- 11.У діючій Вашківецькій міській раді були представлені шість політичних сил: БПП – 6 мандатів, Батьківщина -5, РПЛ та АПУ по 4; УКРОП- 2, Свобода- 1.Вижницька міська об’єднана територіальна громада (включає м.Вижницю, села: Виженка, Багна, Іспас, Мілієве, Середній Майдан, Кибаки, Черешенька, Чорногузи. Загалом 14700 виборців)
На посаду міського голови претендують три кандидати, які подані шляхом самовисування:
Андрюк Михайло Іванович, голова Вижницької районної ради, безпартійний;
Гордійчук Олексій Танасійович, Іспаський сільський голова, безпартійний;
Чепіль Олексій Георгійович, Вижницький міський голова, безпартійний.До міської ради об’єднаної громади
(нараховуватиме 26 депутатів) подали виборчі списки десять політичних партій. Зокрема, найбільшу кількість кандидатів у депутати подали Аграрна партія, БПП, ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» по 27 кандидатів (лідер списку+ всі округи); Народний фронт подав 26 кандидатів; Сила людей – 24; УКРОП -23; РПЛ – 18 та Самопоміч – 17.
У діючій Вижницькій міській раді були представлені чотири політичні сили: БПП – 9 депутатів; Свобода- 5; РПЛ та ВО Батьківщина по 4 депутати.Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада (м.Сторожинець, села: Банилів -Підгірний, Бобівці, Давидівка, Зруб-Комаріський, Комарівці, Костинці, Ясени, Нові Бросківці, Заболоття, Панка, Слобода Комарівці. Загалом 26 200 виборців)
На посаду міського голови претендують п’ять кандидатів. З них двоє сільських голів висунулись шляхом само висування. Це Бажура Світлана Іванівна – Комарівський сільський голова та Сумарюк Володимир Ілліч – Зруб-Комарівський сільський голова.
Три кандидати представляють політичні партій:
Гуцуляк Катерина Георгіївна, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, тимчасово не працює;
Деліцой Микола Артемович, політична партія “Наш край”, фізична особа-підприємець;
Карлійчук Микола Миколайович, ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”, Сторожинецький міський голова.
На 34 мандати депутатів Сторожинецької міської ради десять політичних партій подали свої кандидатури. Найбільше по 35 (лідер списку + всі округи) подали БПП, Батьківщина, Наш край та РПЛ. 33 кандидати висунув Громадський рух «Народний контроль», Народна партія -31; АПУ – 23; ВО «Свобода» та Самопоміч по 10.
У діючій Сторожинецькій міській раді представлені 6 політичних партій. Батьківщина – 8 мандатів; БПП – 7; АПУ – 4; Наш край – 3; РПЛ – 3; Свобода – 1.
Джерело: Буковинська толока