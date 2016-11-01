Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".

в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.

в органній залі Чернівецької обласної філармонії, вул. Українська,30 відбудеться зустріч освітян Чернівецької області з директором Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, письменником Богданом Михайловичем Томенчуком, який до того ж презентує книгу «Місто героїв і понятих».



в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).

В програмі заходу виступи:

у сесійній залі міської ради скликається 18 cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?» , присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.

Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.

у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.



На розгляд сесії виноситься питання:

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».

вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».

На зустрічі можна буде